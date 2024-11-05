Seçimin kaderini belirleyecek 7 eyalet: ABD'nin 47. başkanı kim olacak?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:28

Güncelleme: 05.11.2024 - 14:28

Dünya'da son yılların en kritik başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. ABD başkanlık seçimleri, bugün başladı.

Seçmenler tarafından belirlenecek olan ABD'nin 47. başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başlayacak.

Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 2'sinde ise Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yarışı önde götürüyor.

Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.

Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

ARİZONA

Bu eyalet, 1990'lardan bu yana ilk kez Demokratları destekledikten sonra 2020'de Joe Biden'a başkanlığı veren eyaletti. Burası aynı zamanda Meksika ile olan uzun sınırı nedeniyle ülkedeki göçmenlik tartışmalarının da merkezinde yer alıyor. Düzensiz göç, seçmenler için en önemli konulardan biri olarak kabul ediliyor.

Donald Trump, seçilmesi halinde tarihteki “en büyük sınır dışı etme operasyonunu” gerçekleştireceğini söyledi. Kamala Harris ise, göçü sıkılaştıracak kapsamlı bir sınır yasası için çabalarını yenileyeceğini söyledi ve sınır geçişlerine karşı “yasalarımızı uygulama” sözü verdi.

GEORGİA

Demokratlar 2020'de Georgia'da büyük bir zafer elde etti ve bu zaferde eyaletin büyük Afro-Amerikan nüfusu önemli bir rol oynadı. Georgia'daki Fulton County, aynı zamanda seçimlere müdahale edildiği iddia edilen ve Trump'ın dört suçlamasından birine yol açan bölgedir.

Bu yılın başlarında 14 yaşında bir çocuğun saldırı tipi bir tüfekle dört kişiyi öldürüp dokuz kişiyi yaraladığı bir okul saldırısının ardından silah yasaları burada büyük bir sorun olabilir. Olaydan Harris, “Bu silah şiddeti salgınını sona erdirmeliyiz” açıklamasında bulunmuştu.

Harris, kariyeri boyunca saldırı silahlarının yeniden yasaklanmasının ateşli bir savunucusu oldu.

Trump ise yeniden seçilmesi halinde silah haklarını sıkı bir şekilde koruyacağına dair söz verdi.

KUZEY KAROLİNA

Georgia gibi Kuzey Carolina da eskiden güvenilir bir Cumhuriyetçi eyaletti. Son 50 yılda Demokratlar burada sadece iki kez kazandı: 1976'da Jimmy Carter ve 2008'de Barack Obama.

Buna rağmen, Cumhuriyetçiler son seçimlerde çok az bir farkla zafer kazandıkları için bu eyalet salıncak eyalet olarak sınıflandırılıyor.

Veriler ayrıca, 2011'den 2021'e kadar Kuzey Carolina'ya yeni gelenlerin çoğunun Demokratların ağırlıkta olduğu Kaliforniya, New York ve New England eyaletlerinden geldiğini gösteriyor. Siyah, Latin ve çok ırklı insanlar da Kuzey Carolina'nın yeni sakinlerinin %90'ını oluşturuyor ve bu gruplar geleneksel olarak sola meyilli.

Ancak, eyalet nüfusunun çoğunluğu beyazdır ve anketler, bazılarının göç konusunda endişeli olduğunu göstermektedir ki bu da Trump'ın kampanyasındaki göç karşıtı hissiyatı destekleyebilir.

MİCHİGAN

Son iki seçimde Michigan, kazanan başkan adayını seçen eyalet olmuştur.

Burada kilit bir konu, Başkan Joe Biden'ın Gazze'de Hamas'a karşı savaşında ve daha geniş Ortadoğu krizinde İsrail'e verdiği destek oldu. Eyaletteki aktivistler, Biden yönetiminin İsrail'e yaptığı askeri yardımı durdurması çağrısında bulunuyor.

Trump, Haziran ayındaki bir başkanlık tartışmasında ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki “işini bitirmesine” izin vermesi gerektiğini söyleyerek, İsrail'e olan desteğini vurgulamıştı.

Harris de Başbakan Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede “İsrail'e olan sarsılmaz bağlılığını” teyit etti. Harris ayrıca, Demokratik Ulusal Kongre sırasında da Gazze'deki “yıkıcı” sivil ölümlerine dikkat çekti.

NEVADA

Her iki aday da buradaki Latin seçmenleri kazanmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Las Vegas'a ev sahipliği yapan bu bölge, ABD'nin Covid-19'dan maddi olarak en çok etkilenen bölgelerinden biri. Ekonomi, vergiler ve hayat pahalılığının seçmenler için kilit konular olması muhtemel.

Trump'ın kampanya sitesinde Amerikan ekonomisi için vizyonunun “daha düşük vergiler, daha büyük maaş çekleri ve Amerikalı işçiler için daha fazla iş” olduğu belirtiliyor.

Harris ise ekonomi politikasında küçük işletmeler için vergi indirimi, kurumlar vergisi oranında artış ve 1 milyon dolar veya daha fazla kazananlar için daha yüksek vergi sözü verdi.

FBI, Rusya'nın ABD seçimleriyle ilgili dezenformasyon faaliyetleri düzenlediğini iddia etti.

PENSİLVANYA

Pensilvanya, Temmuz ayında Trump'ın orada bir miting düzenlerken bir suikast girişiminden kurtulmasının ardından manşetlere çıktı.

Nevada'da olduğu gibi Keystone eyaletinde de ekonomi en önemli sorunlardan biri ve market fiyatları ABD'nin diğer bölgelerine kıyasla daha hızlı artıyor.

Pensilvanya ayrıca, en fazla seçim kurulu oyuna sahip olduğu için salıncak eyaletlerin en önemlisidir.

WİSCONSİN

Bağımsız aday Robert F Kennedy Jr'ın yarıştan çekilmesinden önce, anketler onun Wisconsin'de Trump ve Harris için bir sorun teşkil edebileceğini gösteriyordu.

Bazıları, Demokratların Yeşil Parti'den Jill Stein'ı oy pusulasından çıkarmak için başarısız bir mücadele verdiği bu eyaletin üçüncü parti adaylarının büyük bir fark yaratabileceği bir eyalet olabileceğini öne sürdü. Stein'ın eyalet seçim yasalarına uymadığını savunan Demokratlar, bağımsız aday Cornel West hakkında da şikayette bulundu.

Trump, daha önce “Eğer Wisconsin'i kazanırsak, her şeyi kazanırız” açıklamasında bulunmuştu.

Harris, Wisconsin'in Milwaukee kentinde bir miting düzenledi ve Demokratların başkan adayı olarak resmen aday gösterilmesini sahnede kutladı.

Eyalette, ekonomi ve kürtaj hakları seçmenler için kilit konular olarak öne çıkıyor.