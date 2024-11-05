ABD'de seçim maratonu başladı: Harris ve Trump'ın temel vaatleri neler?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:41

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:41

Amerikalılar 2024 ABD başkanlık seçimlerinde sandık başına giderken hem Kamala Harris hem de Donald Trump'ın nefeslerini tuttuğu Beyaz Saray mücadelesinde sona yaklaşılıyor.

Sloganlar, söylemler ve sosyal medya birçok kişinin kararında büyük rol oynarken, emin olamayan seçmenler ise her iki başkan adayının da verdiği vaatlere yöneldi. Peki bu vaatler neler, göz atalım;

EKONOMİ

Harris, Amerikalıların gıda faturalarını düşürmeye öncelik vereceğini ve bunu da rekabet eksikliği nedeniyle bakkaliye fiyatlarının şişirilmesini yasaklayarak yapacağını söylüyor.

Harris ayrıca, ilk kez ev alacaklara yardım etmek ve asgari ücreti yükseltmek gibi yollarla ev sahibi olmanın getirdiği masrafları da azaltacağını söyledi.

Vergilendirme konusunda Harris, büyük işletmelerin yanı sıra yılda 400 bin dolar kazanan yüksek gelirlilerin vergi oranlarını artıracağını söyledi. Ayrıca sermaye kazançları vergisini de arttırmak istiyor ve hayatta kalma mücadelesi veren ailelere yardımcı olmak için çocuk vergi kredilerini genişleteceğini söyledi.

Trump ise 'enflasyonu sona erdireceğini' ve 'Amerika'yı yeniden ekonomik hale getireceğini' söyleyerek daha fazla petrol çıkarmanın bu konuda yardımcı olacağını ima ediyor.

Biden'ın faiz oranlarını belirlememesine ya da kontrol etmemesine rağmen daha düşük faiz oranları getireceğini de belirten Trump, trilyonlarca dolar değerindeki vergileri düşürürken ithalat vergilerini arttıracağını ve tüm bunları yaparken de belgesiz göçmenleri sınır dışı edeceğini söylüyor.

Trump, vergi indirimlerini gerekçelendirirken, bunun büyüme ve ithalat vergisi yoluyla ödeneceğini söyledi.

KADIN HAKLARI

Harris, kürtaj haklarını kampanyasının merkezine koyarak, bir kadının bedeniyle ne yapacağını seçme hakkı olduğunu söyledi.

Harris, bu doğum haklarının ABD yasalarına girmesi için yasal düzenleme yapacağını söylüyor.

Daha önce 20 eyaletin katı kürtaj yasaları getirmesiyle sonuçlanan tarihi Roe v Wade kararının bozulmasına yardımcı olan ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarını atamış olan Trump ise bu konuda, farklı düşünüyor.

Daha önce bu kısıtlamaları 'izlemesi güzel bir şey' olarak tanımlamış olsa da, bu seçim kampanyası sırasında Trump, ulusal bir kürtaj yasağı için bastırmayacağını söyledi.

Trump ayrıca, kadınlara ücretsiz tüp bebek hizmeti verilmesi için de çalışmalar yürütüyor.

DIŞ POLİTİKA

Harris, ABD'nin NATO'ya bağlılığını vurgularken, işbirliğine dayalı bir uluslararası yaklaşımı taahhüt etti. Biden yönetiminin Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürecek ve Ortadoğu'da ateşkes çağrısında bulunacak.

Trump ise, ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmasına yaklaşımını gözden geçireceğini söylerken, çatışmayı sona erdireceğini de vurguladı. Ancak, bunu nasıl yapacağını söylemedi.

Ortadoğu konusunda Trump, Gazze ve İran gibi ülkelerle devam eden çatışmalarda İsrail'in taktiklerini eleştiriyor.

Trump, ABD'de Filistin lehine protesto yapanlara karşı yabancı öğrencilerin vizelerinin kaldırılması gibi agresif bir adımı destekledi.

GÖÇ

Harris, ABD'nin Meksika ile olan sınırı konusunu denetledi. ABD'ye geçişler geçen yılın sonlarına doğru artmış, ancak seçimlere doğru son dört yılın en düşük seviyesine gerilemiştir.

Harris, sınırı geçen insanları istismar eden insan kaçakçılarına karşı sert bir duruş sergileyeceğini ve sınır kontrolü söz konusu olduğunda başkanlık yetkilerini arttıracağını söylüyor.

Trump ise, 2016 kampanyası sırasında ilk kez dile getirdiği Meksika sınırına duvar inşasını tamamlayacağını ve aynı zamanda ülke tarihindeki en büyük sınır dışı etme planını hayata geçireceğini söyledi.

Trump, düzensiz göç kapsamında çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkeden insanların ABD'ye girmesini yasaklayacağını söyledi.

ÇEVRE

Harris, hidrolik kırma yasağına ve elektrikli araçların desteklenmesine destek verdi. Ancak Biden hükümeti döneminde, ABD'nin rekor düzeydeki petrol ve gaz üretimine de dahil oldu.

Biden yönetimi, fosil yakıtlardan uzaklaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım sözü veren Enflasyon Azaltma Yasasını imzalamıştı.

Daha önce iklim değişikliğini 'pahalı bir aldatmaca' olarak tanımlayan Trump, ABD vatandaşları için temiz hava ve su taahhüdünde bulundu.

Aynı zamanda, Biden yönetiminin çevre düzenlemelerini artıran yasalarını yürürlükten kaldıracağını söyleyen Trump, rüzgar enerjisine de şiddetle karşı çıkıyor.

SİLAH KULLANIMI

Harris ve başkan yardımcısı adayı Tim Walz, her ikisi de silah sahibi olduklarını söylerken, aynı zamanda okul saldırıları gibi silahlarla ilişkili şiddeti durdurmak için daha sıkı silah kontrolü çağrısında bulundular.

Harris, insanların silah almadan önce geçmiş kontrollerinin genişletilmesinden ve saldırı tüfeklerinin yasaklanmasından yana.

Trump silah yasalarını değiştirmek için herhangi bir politika ortaya koymadı, bunun yerine onları olduğu gibi kabul etti.