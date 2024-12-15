ABD'de Siber Ordu Komutanlığı'na silahlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletinde Siber Ordu Komutanlığı'nın yer aldığı bir askeri üsse silahlı saldırı yapıldı.

ABD'de Siber Ordu Komutanlığı'na silahlı saldırı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:24

ABD'nin Georgia eyaletinde Siber Ordu Komutanlığı'nın yer aldığı Fort Eisenhower askeri üssüne silahlı saldırı yapıldığı bildirildi.

CBS televizyon kanalının aktardığına göre, olayda bir kişi öldi, bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Televizyon kanalı, “Georgia'daki bir ABD ordusu tesisi, bir adamın vurularak öldürülmesinin ardından Cumartesi günü faaliyetlerini askıya aldı. Fort Eisenhower, ABD Ordusu Siber Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyor” açıklamasında bulundu.

Saldırganla ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi.

FORT EİSENHOWER ÜSSÜ

Eskiden Fort Gordon ve Camp Gordon olarak bilinen Fort Eisenhower, Ekim 1941'de Georgia eyaletinin güneybatısında kurulmuş bir ABD ordusu tesisidir. 

Üs, ABD Sinyal Birliği, ABD Siber Komutanlığı ve Siber Mükemmeliyet Merkezi'nin yanı sıra Ulusal Güvenlik Ajansı/Merkezi Güvenlik Servisi'nin Georgia Kriptoloji Merkezi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. 

Üs ayrıca, 16 binden fazla askeri hizmet üyesi ve 13 bin sivil personeliyle dünyanın en büyük ABD ordusu tesislerinden biridir.


Etiketler: #ABD #silahlı saldırı

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