ABD basını duyurdu: 'İran'a saldırı' seçeneği masada

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:46

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:46

Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump ekibi, askeri güç veya askeri güç tehdidiyle birlikte güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayarak İran'ı caydırmak ve nükleer programını çökertmek için "maksimum baskı 2.0" stratejisini uygulamayı planlıyor

Trump'ın ilk döneminde, İran'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçındığına dikkat çekilen haberde, bölgede yaşanan dramatik değişimler, özellikle İsrail'in son aylarda İran'ın vekili Hizbullah'a verdiği ciddi zararlar ve Suriye'de Beşar Esad'in devrilmesi sonucunda bu tutumun yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Gazete kaynakları, ABD'nin İran'a karşı öncelikle bölgeye daha fazla güç, gemi ve savaş uçağı gönderebileceğini, aynı zamanda "sığınak delici" bomba satışıyla İsrail'in saldırı yeteneklerini güçlendirebileceğini ifade etti.

Bu adımların başarısız olması durumunda ABD'nin daha savaşçı bir tavır takınabileceği ve doğrudan askeri güç kullanma tehdidinde bulunabileceği ancak stratejinin henüz kesinleşmediği belirtiliyor.

İsrail basınında da Tel Aviv'in İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlık yaptığına dair iddialar yer almıştı.

MAKSİMUM BASKI 2.0. STRATEJİSİ NEDİR?

ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak yen başkanı Donald Trump, yeniden başkan seçilmesi durumunda, İran'a yönelik daha sert bir strateji olan "Maksimum Baskı 2.0" politikasını uygulayacağını duyurmuştu. Bu strateji, Trump'ın 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde uyguladığı "maksimum baskı" politikasının daha da yoğunlaştırılmış bir versiyonu olacak.

Trump yönetimi, İran'ın petrol ihracatını ciddi şekilde azaltmayı hedefliyor. Özellikle, İran'ın ham petrol ihracatını günlük 1,5 milyon varil seviyesinden 400.000 varile düşürmeyi planlıyor.

planlıyor. Strateji, gerektiğinde İran'ın nükleer tesislerine karşı önleyici hava saldırılarını da içerebilir. Bu, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını engellemeyi amaçlıyor.

Trump'ın, İsrail'in İran'a karşı askeri operasyonlarına destek vermesi veya en azından bu operasyonlara göz yumması bekleniyor. Bu işbirliği, İran'ın bölgedeki etkisini sınırlamayı hedefliyor.

İRAN'IN TEPKİSİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, bu stratejinin başarısız olacağını belirterek, "Maksimum Baskı 2.0, sadece Maksimum Yenilgi 2.0 ile sonuçlanacaktır" dedi.

Trump'ın ilk döneminde uygulanan "maksimum baskı" politikası, İran ekonomisini zorlasa da, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmada tam anlamıyla başarılı olamadı. İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artırdı ve bölgedeki nüfuzunu sürdürdü.

Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda, "Maksimum Baskı 2.0" stratejisinin uygulanması, ABD-İran ilişkilerinde yeni bir gerginlik dönemine yol açabilir. Bu stratejinin, İran'ın nükleer programını sınırlamada ne kadar etkili olacağı ise belirsizliğini koruyor.