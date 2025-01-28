ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Indiana eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişi öldü, 2 polis memuru yaralandı.
Yetkililer, Indiana'nın Elkhart bölgesindeki bir markette düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganın da etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, saldırıda 2 polisin de yaralandığını aktardı.
Polis yetkililerinden Dan Milanese, "Böyle trajik bir olay yaşandığında toplumumuzda hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil" ifadesini kullandı.
Etiketler: #ABD #silahlı saldırı
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