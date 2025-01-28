ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Indiana eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişi öldü, 2 polis memuru yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:23

Yetkililer, Indiana'nın Elkhart bölgesindeki bir markette düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganın da etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, saldırıda 2 polisin de yaralandığını aktardı.

Polis yetkililerinden Dan Milanese, "Böyle trajik bir olay yaşandığında toplumumuzda hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil" ifadesini kullandı.


Etiketler: #ABD #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Bloomberg: ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü 'iki koşulla' onayladı

Bloomberg: ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü 'iki koşulla' onayladı
ABD-Kolombiya arasında 'göçmen uçağı' krizi: Tehditler havada uçuştu

ABD-Kolombiya arasında 'göçmen uçağı' krizi: Tehditler havada uçuştu
ABD duyurdu: Tüm dış yardımlar durduruldu

ABD duyurdu: Tüm dış yardımlar durduruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler