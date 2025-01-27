Bloomberg: ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü 'iki koşulla' onayladı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:35

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:57

Bloomberg'in haberine göre, yüzlerce Türk kamyonu her gün Suriye sınırına gıda, ilaç ve inşaat malzemeleri taşırken Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşasında daha büyük bir rol üstlenmeyi umuyor.

Yeniden inşa projelerinin, jeopolitik nüfuzunu genişletmenin yanı sıra Ankara'ya yüz milyarlarca dolar getirecek olması, Türk hükümetinin iştahını kabrtıyor. Bu durum, Ankara'ya yakın kaynaklardan tarafından da açıkça dile getiriliyor.

Yıkılan şehirler, hastaneler, okullar ve altyapının yeniden inşa edileceği bu dönemde, Türk yetkililerin Suriyeli yetkililerle art arda toplantılar yaparak yeniden inşa çabalarını koordine etmeye başladığı, konuyla ilgili kaynaklar tarafından doğrulanıyor.

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Türk çimento ve çelik şirketlerinin hisseleri yükselirken, Türk Hava Yolları'nın Şam'a yönelik uçuşları 13 yıllık bir aradan sonra geçen Perşembe günü yeniden başladı.

ABD VE İSRAİL'İN İKİ ŞARTI

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Bloomberg'e konuşan, Türk yetkililer ve danışmanlara göre Türkiye, Suriye'nin geleceğinde daha büyük bir rol üstlenme hedeflerinin, hem ABD hem de İsrail tarafından 'iki koşulla' sessizce onaylandığına inanıyor: "Suriye'deki Kürt güçlerini hedef almaması ve İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'daki uygulamalarına yönelik eleştirilerini yumuşatması..."

Bloomberg'e göre bu görüş, çeşitli danışmanlar ve siyasetçiler tarafından da dile getiriliyor.

Fakat Ankara, bu ay ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerde, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı, ABD destekli YPG ve Suriye'deki çatı örgütü SDG'nin dağıtılması çağrısında bulundu.

Ayrıca, PKK üyelerinin bölgeden ayrılmasını da talep eden Türkiye, örgütün tutuklu lideri Abdullah Öcalan'ın, yakında 'silah bırakma çağrısı' yapacağına dair beklentilerin arttığını belirtti.

"WASHINGTON'DA HAVA DEĞİŞİYOR"

ABD ise şimdiye kadar Türkiye'nin SDG ve YPG'yi dağıtma taleplerini reddetti. ABD, uzun bir süreden bu yana bu grupları Suriye'de IŞİD ile mücadelede 'hayati bir müttefik' olarak görüyordu. Türk dış politikasına aşina olan kaynaklar, bu durumun devam ettiğini belirtiyordu.

Ancak Bloomberg'e göre, Washington'daki hava değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ı bir "dost" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğini şekillendirmede kilit bir oyuncu olacağını söyledi. Aynı zamanda Erdoğan, Trump'ı, "NATO'nun ikinci büyük ordusunun IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemede daha iyi bir konumda olduğuna" ikna etmeyi umuyor.

Türkiye, ayrıca Kürt güçlerinin petrol sahaları üzerindeki kontrolünü gevşetmeyi hedefliyor.

Zira bu sahalar, Suriye'nin yeniden inşası için önemli bir gelir kaynağı olabilir.