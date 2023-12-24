ABD’de siyahinin ölümü: Sağlık görevlileri suçlu bulundu

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:06

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:06

ABD'de hayatını kaybeden 23 yaşındaki siyahi Elijah McClain'e aşırı dozda sakinleştirici veren 2 sağlık görevlisi suçlu bulundu.

Colorado eyaletinde 2019 yılında yaşanan olayda, şüpheli göründüğü gerekçesiyle polis tarafından durdurulan ve gözaltına alınmak istenen Elijah McClain isimli siyahi adama 2 sağlık görevlisi tarafından sakinleştirici verilmişti.

McClain'in sağlık görevlilerinin sakinleştirici vermesinin ardından hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın karar duruşması dün görüldü.

"İHMALDEN KAYNAKLI CİNAYET" SUÇU

Sağlık görevlileri McClain'in ölümündeki rolleri nedeniyle suçlu bulundu. Jüri, Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec'i 3 yıla kadar hapis cezası öngören "ihmal kaynaklı cinayetten" suçlu buldu. Cichuniec ayrıca ikinci derece saldırıdan da suçlu bulunurken, Cooper saldırı suçundan beraat etti.

Yargıç Mark Warner, Cichuniec'in derhal gözaltına alınmasına karar verirken, Cooper'ın 1 Mart'taki karar duruşmasına kadar kefaletle serbest kalmasına hükmetti.

"ELİJAH, YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI"

Reuters'ta yer alan habere göre, Colorado Başsavcısı Phil Weiser, “Elijah, yanlış bir şey yapmadı. Hayatı önemliydi, bugün burada bizimle olabilirdi” dedi.

Davanın ilk duruşmasında bir polis memuru da “ihmalden kaynaklı cinayetten” suçlu bulunmuş, bir diğer polis memuru da aklanmıştı. İkinci duruşmada ise üçüncü bir polis memuru beraat etmişti.