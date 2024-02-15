ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasına silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
ABD'nin Kansas City şehrinde Chiefs'in Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması esnasında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Çok sayıda yaralının olduğu olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.
Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişiler yaralandı.
Göz Atın
Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.
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