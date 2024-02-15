ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasına silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Kansas City şehrinde Chiefs'in Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması esnasında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Çok sayıda yaralının olduğu olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:12
ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasına silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Abone Ol google-news

Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişiler yaralandı.

Göz Atın
Eğlence mekanında 3 kişiyi yaraladı... 128 gün sonra bulundu!

Eğlence mekanında 3 kişiyi yaraladı... 128 gün sonra bulundu!
Eski eşinin yanında gördüğü erkeği silahla kovaladı!

Eski eşinin yanında gördüğü erkeği silahla kovaladı!

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.


Super Bowl haberleri kansas haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı

Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı
Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…

Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…
Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'

Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'
Uçak yolculuklarında yeni dönem: Ücretlendirme başlıyor!

Uçak yolculuklarında yeni dönem: Ücretlendirme başlıyor!
Veba geri geldi: İnsana bulaştı

Veba geri geldi: İnsana bulaştı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi
ORC Araştırma son İstanbul anketini paylaştı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü, Zafer Partisi İYİ Parti'yi geçti

ORC Araştırma son İstanbul anketini paylaştı: İmamoğlu ilk kez geriye düştü, Zafer Partisi İYİ Parti'yi geçti
Aile dramı: Dokuz yaşındaki çocuk uyuşturucuyu teslim etti!

Aile dramı: Dokuz yaşındaki çocuk uyuşturucuyu teslim etti!