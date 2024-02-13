New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:53

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:53

ABD'nin New York kentinde iki grup genç arasında çıkan kavgada bir kişinin önce vagonun içinde, ardından metro istasyonunda ateş açtığı, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. New York polisi, 12 Şubat Pazartesi günü Bronx'taki metro istasyonunda silahlı saldırı düzenleyen silahlı erkeği arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Reuters'ın aktardığına göre, kentin kuzeyine giden metroda iki grup genç arasında çıkan kavgada, üzerinde silah bulunan bir kişi önce vagonda bir el ateş etti, ardından metro istasyonunda ateş etmeyi sürdürdü. Saldırganın altı kişiyi yaraladığı, yaralılar arasında olan 34 yaşındaki bir erkeğin ise yaşamını yitirdiği belirtildi. Diğer beş yaralının, hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

SALDIRGANA "TESLİM OL" ÇAĞRISI

Saldırıda ölen ve yaralanan kişilerin yaşlarının 14 ila 71 arasında değiştiği, dördünün erkek, ikisinin kadın olduğu açıklandı. Polis, silahlı saldırgana seslenerek teslim olması çağrısında bulunurken, güvenlik ve taşıma sistemi görevlileri yaşanan olayın 'nadir yaşanan bir şiddet eylemi' olduğunu söyledi. Resmi rakamlar New York metrosunda her iş günü ortalama 3,8 milyon yolculuk yapıldığını, 2023 yılında 570 şiddet olayı rapor edildiğini ortaya koydu.

2022 yılında da silahlı bir erkek Brooklyn'de metroda silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan yakalanırken, bu saldırıda 10 kişi yaralanmıştı. Bunun, 1984 yılından bu yana metro sisteminde kayıtlara geçen ilk kitlesel silahlı saldırı olduğu ifade edilmişti.