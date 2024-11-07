ABD'de tıbbi araştırmalar yapılan tesisten 43 maymun kaçtı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 21:58

Güncelleme: 07.11.2024 - 21:58

Eyaletin Yemassee bölgesinin polis şefi Gregory Alexander, yeni başlayan çalışanın kafeslerin kapısını tam kapatmaması nedeniyle maymunların tesisten kaçtığını söyledi.

Kaçan 43 maymunun tıbbı araştırmalar yapılan tesiste kobay olarak kullanıldığını belirten Alexander, hayvanların şehir merkezine yaklaştığını ifade etti.

Maymunların 'hasta olmadığını' ifade eden Alexander, Rhesus makak primatlarının, Alpha Genesis tesisinden kaçtığını, hayvanların yakalanmaları için tuzaklar kurulduğunu ve bakıcıları sayesinde kısa sürede tesise geri getirilebileceklerini kaydetti.

Polis, bölge sakinlerine önlem amacıyla pencere ve kapıları kapatmaları uyarısında bulundu.

Aynı tesisten 2014'te 26, 2019'da da 19 maymun kaçmıştı.

ALPHA GENESİS'TE YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMALAR

Alpha Genesis Primat Araştırma Merkezi (AGPRC), ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan ve primatları kullanarak geniş bir yelpazede biyomedikal ve davranışsal araştırmalar yapan özel bir tesistir. Araştırma alanları arasında farmakokinetik, bileşik taraması, aşı testleri, etkinlik değerlendirmesi, farmakoloji ve erken aşama optimizasyon çalışmaları yer alır.

AGPRC, son yıllarda araştırma kapasitesini artırmak için önemli genişleme çabaları yürütmüştür. 2018 yılında yeni ve daha büyük bir karantina barındırma tesisi inşa etmek, özel tıbbi araştırma ekipmanları almak ve ek araştırma personeli işe almak için 3 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurmuştur. Bu genişleme, AGPRC'yi Çin'deki araştırma tesisleri gibi uluslararası merkezlerle rekabet edebilecek bir konuma getirmeyi amaçlamıştır.

Ayrıca, AGPRC, genetik çeşitliliği iyi tanımlanmış ve araştırma sonuçlarında daha iyi tekrarlanabilirlik sağlayan Endonezya kökenli cynomolgus makaklarının (bir maymun türü) aşı geliştirme çalışmalarında kullanılmasına odaklanmıştır.