ABD'de tüm iç hat uçuşları durduruldu!

Yayınlanma: 11.01.2023 - 16:52

Güncelleme: 11.01.2023 - 16:52

Federal Havacılık Yönetimi (FAA) açıklamasında NOTAMS’daki teknik arıza sebebiyle tüm iç hat uçuşlarını durdurduğunu ifade ederek “FAA, NOTAMS’ı eski haline getirmek için çalışıyor. Son doğrulama kontrollerini yapıyoruz ve sistemi şimdi yeniden yüklüyoruz. Ulusal Hava Sahası Sistemindeki operasyonlar etkilenmektedir” dedi.

FAA pilotların uçuş öncesi NOTAMS’ı kontrol ettiklerini vurgulayarak kalkmış olan uçakların iniş yapmasının güvenli olduğunun altını çizdi.

FAA, duyurularında güncelleme yaparak NOTAMS’ın bazı bölümlerinin devreye alındığını, Newark ile Atlanta havalimanlarından kalkışların başladığını duyurdu.

BEYAZ SARAY: SİBER SALDIRI DEĞİL

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, “Başkan, Ulaştırma Bakanı tarafından bu sabah FAA sistem kesintisi hakkında bilgilendirildi. Bu noktada bir siber saldırı olduğuna dair bir kanıt yok” açıklamasını yaptı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ise “Bu sabah FAA ile pilotlara güvenlik bilgisi sağlamak için kilit bir sistemi etkileyen bir kesinti hakkında temasa geçtim. FAA, hava trafiğinin normal operasyonlarına devam edebilmesi için bu sorunu hızlı ve güvenli bir şekilde çözmek için çalışıyor ve güncellemeler sağlamaya devam edecek” dedi.

Bakanlığın soruşturma başlatacağı ifade edildi.