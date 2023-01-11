ABD'li 11 yaşındaki bir çocuğa üç pitbull cinsi köpek saldırdı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:40

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:40

ABD'nin Georgia eyaletinde bir çocuk pitbull cinsi üç köpeğin korkunç saldırısına maruz kaldı.

11 yaşındaki Justin Gilstrap, bisiklet sürerken üç pitbull köpeği aniden ona saldırmaya başladı.

Köpeklerin saldırısının ardından Justin Gilstrap'ın kafa derisinin yaklaşık yüzde 70'i yırtıldı.

Korkunç bir saldırıya uğrayan çocuğun bacaklarında da ısırık yaraları oluştuğu ve ağır yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: CEN

KÖPEKLERİN SAHİBİ KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğu hastaneye kaldırırken, köpeklerin sahibi olan 26 yaşındaki Burt Baker "dikkatsiz davranıştan" dolayı tutuklandı.

Columbia County Şerif Ofisi, Burt Baker'in "köpeklerin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini ve daha sonra bisikletli insanları kovalamayı sevdiklerini söylediğini" bildirdi.

Baker'in kefaletle serbest bırakıldığı ve mahkemeye çıkarılmayı beklediği belirtilirken, Columbia County Hayvan Hizmetleri tarafından köpeklerin "serbestçe dolaşmasına izin verdiği" için daha önce de uyarı aldığı belirtildi.

ANNESİ HASTANE MASRAFLARI İÇİN BAĞIŞ TOPLUYOR

Anne Ericka Gilstrap, oğlu Justin'in hastanede kalış masraflarını karşılamak için bir bağış kampanyası başlatarak, şu ana kadar 79.809 dolar topladığını hedefinin 120 bin dolar olduğunu söyledi.

Ericka Gilstrap, "Herkesten Justin için dua etmelerini rica ediyorum. Şu anda CHOG'da yoğun bakım ünitesinde entübe ve uyutulmuş durumda. Kafa derisinin yüzde 70'i yok, çok sayıda yırtık ve zımba var, bacağındaki yarayı kapatamadılar ve şimdi ateşi var. Üzücü olan şey, bu köpekleri daha önce birkaç kez ihbar etmiş olmamız. Columbia yönetimi hiçbir şey yapmadı. Sonunda bir şeyler yapmaları için bunun gerekmesi üzücü" dedi.