ABD'li çocuk, sahilde Megalodon köpekbalığının dişini buldu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:43

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:43

Molly Sampson, Maryland'deki Calvert Plajı’nda 25 Aralık günü ailesiyle birlikte amatör fosil avcılığı yaparken nesli tükenen dev köpekbalığı Megalodon’un dişini buldu.

Antik Yunanca’da ‘büyük diş’ anlamına gelen ve kısaca ‘Meg’ olarak adlandırılan Megalodon’lar, yaklaşık 3.5 milyon önce Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nda yaşayan gelmiş geçmiş en büyük deniz canlılarından biri olarak kabul ediliyor.

DİŞ BİR MEGALODON’A AİT

9 yaşındaki Molly’nin annesi, küçük kızın keşfini şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesi olduğunu belirterek “Molly'nin az önce bunu bulduğu dişin boyutuna bakın” ifadeleriyle duyurdu.

Molly ve ailesi buldukları fosil dişi yerel deniz müzesi uzmanlarına götürdü ve uzmanlar dişin bir Megalodon’a ait olduğunu açıkladı.

"HAYATTA BİR KEZ BULUNABİLECEK TÜRDEN BİR KEŞİF"

Calvert Denizcilik Müzesi keşfi, ‘hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif’ olarak nitelendirerek “Kocaman bir Megalodon dişi! Molly, muhteşem keşfini geçen hafta müzede paleontoloji departmanımızla paylaşmaktan heyecan duydu!” açıklamasını yaptı.