ABD’de Türkevi önünde İstanbul Sözleşmesi protestosu!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu’nun 68. Oturumuna Türkiye’den katılan kadın dernekleri New York’ta bulunan Türkevi’nin önünde İstanbul Sözleşmesi eylemi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:16
ABD’de Türkevi önünde İstanbul Sözleşmesi protestosu!
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Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi üzerine en büyük yıllık toplantısı olan 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68), bu yıl 11 - 22 Mart tarihleri arasında "Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin  hızlandırılması için yoksulluğun ele alınması ve kurumların ve cinsiyet perspektifiyle finansmanın güçlendirilmesi" ana teması altında gerçekleştiriliyor.

New York’ta devam eden toplantılara Türkiye'den katılan çok sayıda katılımcı Türkevi önünde İstanbul Sözleşmesi eylemi düzenledi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun da katıldığı eylemde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yıllardır mücadele veren kadın hakları savunucuları hep birlikte “vazgeçmiyoruz” sloganı attı.

Katılımcılar Türkevi’nin kapısına “İstanbul Sözleşmesi bizim” yazılı maskeleri taktılar.

 


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