CHP'li Çakırözer: 'İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış zararını bin merkezle dahi gideremezsiniz'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:21

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:21

TBMM’deki Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yurt dışında en fazla büyükelçilik açan üllke olmakla ve 12 uluslararası örgütün bölgesel merkezlerini İstanbul’a getirmekle övünen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a muhalefetten tepki geldi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Milyonlarca kadının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz biçimde çıkan siz değil misiniz? Değil 12, bin 112 merkez açsanız da düzeltemezsiniz yarattığınız bu tahribatı” dedi. Çakırözer, “Latin Amerika’da, Afrika’da, Karayipler’de, Asya’da 257 büyükelçilik açtınız da Türkiye’nin yararına ne oldu? Bir tanesinin KKTC’yi tanımasını sağlayabildiniz mi?” dedi.

Dışişleri Bakanı olmadan önce MİT Başkanlığı görevini yürüten Fidan’a CHP’li vekiller 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde MİT’in rolüne ilişkin sorular da yöneltti. Fidan soruları yanıtsız bıraktı.

“NATO-İSRAİL İLİŞKİSİNİ, ÇELİK İHRACATINI NİÇİN KESMİYORSUNUZ”

Dışişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek şunları söyledi:

“Kırk beş gün oldu, Gazze’de acılar dinmiyor ancak ne Türkiye olarak ne üyesi olduğumuz teşkilatlardaki etkimizle en ufak bir sonuç alınamıyor olması düşündürücüdür. Bağırdıkça, hamaset yaptıkça Türkiye'nin etkisi, yaptırım gücü artıyor sanıyorsunuz ama öyle değil işte. Ortada ne ateşkes, ne insani ara, ne rehinelerin kurtarılması var. Filistinli kardeşlerimize gerçekten yardım etmenin yolu, manasız boykotlardan değil İsrail açısından caydırıcı yaptırımları bulup bölgesel, küresel birlikteliklerle topluca hayata geçirmekten geçer. İslam İşbirliği Teşkilatını, Türk Devletleri Teşkilatını bu noktaya getirmede başarısızsınız.”

“Üyesi olduğumuz NATO'da İsrail'le ilişkilerin önünü açan bu iktidar iken şimdi bunu durdurmak için parmağınızı dahi oynatmıyorsunuz” diyen Çakırözer, “Bazı ülkelerin Rum kesimindeki üsler üzerinden İsrail'e askerî yardım gönderdiği iddiaları doğru mudur? Garantör devlet olarak bunu engellemek için hangi adımları atıyorsunuz? İsrail'e başta petrol ürünleri ve demir çelik olmak üzere stratejik ürünlerin ihracatı her ay artarken Coca-Cola ve hamburger boykotuyla sonuç alınamaz. Öte yandan, meseleyi haç ile hilal arasında bir savaş gibi görmek, göstermek de ateşe benzinle gitmekten başka bir şey değildir, ne Gazze'ye ve Filistin davasına ne de Türkiye'ye yararı vardır.”

“MISIR KONUSUNDA MİLLETE ÖZÜR BORCUNUZ VAR“

Konuşmasında Mısır ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek ‘Ticaretimiz rekor kırdı’ diyen Fidan’a, “Konuşmanızda ‘Ticari hacmimiz rekor kırdı’ diyorsunuz. On yıl önce, siz ilişkileri bozmadan önce zaten öyleydi. Ama iktidarınız Mısır gibi önemli bir ülkeyi ihvancı maceralarınızla uzaklaştırıp Yunanistan'ın, Kıbrıs Rum kesiminin kucağına attığı için Türkiye biz yalnızlaşmıştı. Aslında ama sizin ama Cumhurbaşkanının bir özür borcu var bu millete ve bizlere; yıllarca ‘katil Sisi’ deyip hem onu küçümsediniz hem de bizleri onunla özdeşleştirdiniz. Ne oldu şimdi katil Sisi? Gazze'deki yurttaşlarımızın küçük bir bölümünü ancak kırk beş gün sonra ve o küçümsediğiniz Mısır sayesinde Gazze'den tahliye edebiliyorsunuz. ‘Suriye'nin birliği, ulusal bütünlüğü’ diyorsunuz, oysa bugün 4 milyon Suriyeliyle birlikte yaşamak zorunda kalıyorsak, sınırlarımızın dibinde onlarca terör örgütü yuvalandıysa hepsi Suriye ve bölge ülkelerine yönelik saplantılı, ihvancı, maceraperest politikaların neticesidir” dedi.

“BÜYÜKELÇİ ÖZTÜRK’ÜN ÖLÜMÜ KADER DEĞİL, CİNAYET”

Çakırözer, 6 Şubat'ta depremin vurduğu Hatay'da bulunan Dışişleri Bakanlığı Hatay İrtibat Bürosu Temsilcisi Devrim Öztürk’ün cansız bedenine ulaşılamamasını da gündeme getirerek, “Büyükelçi Öztürk’ün ölümü bir kader değil, cinayettir” dedi. Çakırözer, “AKP döneminde eşe dosta ulufe gibi büyükelçilik dağıtmaktan Bakanlığın yetiştirdiği öz evlatları işte böyle Hatay'a, Antep'e, İzmir'e temsilci diye gönderildiği için yani Bakanlığınızın sakat politikaları yüzünden Büyükelçi Öztürk hiç ilgisi olmadığı Hatay'da depreme yakalanmıştır” eleştirilerini yaptı.

FALYALI İLE İŞ TUTAN BAKAN YARDIMCISINI SORDU

Çakırözer, “Mafyadan bahsetmişken heyetinizde yer alan bir Bakan yardımcısının geçmişte birçok yasa dışı faaliyetle anılan Halil Falyalı'yla iş ilişkisi, şirket ortaklığı iddiaları konusunda hâlâ kamuoyuna tatmin edici açıklama yapılmış olmadığını anımsatmak isterim. İlgili Bakan yardımcısı ‘Yargıda takibini yapacağız’ dedi, sonuç ne oldu? Bir iş ilişkisi, ortaklık var mıdır, yok mudur? Bu konunun tarafınızca bugün açıklığa kavuşmasını talep ediyoruz” dedi.

“KKTC’Yİ TANITMAK İÇİN NE YAPTINIZ”

Bakan Fidan’ın konuşmasında yurt dışında açılan büyükelçiliklerle ilgili sözlerini de eleştiren Çakırözer şöyle konuştu:

“Türkiye'nin dünyada en fazla dış temsilcilik bulunduran 5 ülkeden biri olduğunu vurguladınız. İyi ama ne yaptırabildiniz büyükelçilik açtığınız bunca ülkede? Afrika, Latin Amerika, Karayipler, Asya açılımı; neden bir tanesine dahi KKTC'yi tanıtamıyorsunuz? Güvenlikleri için göz bebeğimiz askerimizi gönderdiğimiz Katar, Libya, Azerbaycan'ın tanıması için hangi adımı atabildiniz? Kazanılmış hakları bile korumaktan acizsiniz, işte Kazakistan. Davet etmedi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC'yi hem de resmen gözlemci üye olmasına rağmen. Ne yaptınız? Tepki göstermek bir yana birkaç gün sonra bu Meclis’e Kazakistan ile yük taşımacılığı anlaşması getirdiniz. Ödül gibi. Bu mudur bağımsız millî dış politika, oyun kuran, oyu bozan dış politika; soruyorum.”

“ABD MÜTTEFİK Mİ, GÜVENLİK SORUNU MU”

ABD'yle ilişkilerdeki belirsizliğe de dikkat çeken Çakırözer, “İzlediğiniz politika ülkemizi yalnızlık ve acziyet içinde bırakmakta. ABD SİHA'mızı düşürüyor ‘Teknik sıkıntı.’ diyorsunuz, sonra Cumhurbaşkanı çıkıp ‘Aramızda güvenlik sorunu var ABD'yle’ diyor, siz de bugün gelip aynı ülkeyle ‘Bölgesel ve küresel meselelerde iş birliğini sürdürüyoruz’ diyorsunuz. Bu mudur devlet çapında koordinasyon?” diye sordu.

“34 ŞEHİDİMİZ İÇİN HANGİ ADIMLARI ATTINIZ”

Çakırözer, Rusya'yla ilişkilere ilişkin de

“Rusya Karadeniz'de gemimizi basıyor, video çekip yayınlıyor, hiçbir şey olmamış gibi Putin'e gidiyorsunuz. Siz, İdlib'de 34 şehit verdiğimiz o acı günü en ayrıntılı bilen isimlerdensiniz. O şehitlerin kanının yerde kalmaması için saldırının arkasındaki Rusya nezdinde hangi adımları attınız? Bir kuru özür olsun alabildiniz mi? Hiç olmazsa o şehitlerin aziz anısı için Gazi Meclisimizle bildiklerinizi paylaşmanızı bekliyorum ama paylaşmazsınız, paylaşamazsınız. ‘Ege'de hak ve çıkarlarımızı koruyacağız.’ diyorsunuz. Oysa gerçek farklı; yıllardır yürütülen beceriksiz dış politika neticesinde Türkiye, Ege'de Yunanistan'a karşı üstünlüğü yitirmiştir” diye konuştu.

“EGE’DE ACZİYET İÇİNDESİNİZ”

“Rusya'dan neye yarayacağı bilinmeyen S-400 sistemleri alımı neticesinde F-35 projesinden çıkarılmış, parasını ödediğimiz uçakları dahi alamamış durumdayız. Siz diyorsunuz ki: ‘ABD'den F-16 uçakları alacağız.’ Dün Millî Savunma Bakanı diyor ki: ‘Avrupa'dan Eurofighter alacağız.’ Cumhurbaşkanı diyor ki: ‘Vermezlerse vermesinler.’ Kapı kapı dolaşarak mı Ege'de hak ve çıkarlarımızı koruyacaksınız? Nasıl acziyet demeyelim!”

“VATANDAŞIMIZ VİZE ALAMIYOR, TÜRKİYE YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ”

Türkiye’de onbinlerce yurttaşın yaşadığı vize sıkıntısı da bütçe görüşmelerinde gündem oldu. Türkiye’de milyonlarca yurttaşın konsolosluk kapılarında vize sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Çakırözer, şunları söyledi:

“Şöyle bir çarpıklık var ortada: İstanbul dünyanın merkezi hâline geliyor, Türkiye büyükelçilikleriyle kıtalara açılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sınırımızın ötesine gidemiyor. Milyonlarca vatandaşımız konsolosluk kapılarında vize çilesi çekmekte, perişanlık çekmekte. Lafa gelince ‘büyük devletiz, kritik coğrafyalarda tesir yaratan etkin gücüz’ Peki, ne yaptınız milyonların vize çilesini dindirmek için? AKP iktidarının bizi getirdiği nokta, Türk vatandaşları saygı görmezken ülkemizin yol geçen hanına dönmesidir. Bir tarafta parayla verilen vatandaşlıklar sayesinde ülkemizde cirit atan mafya liderleri, uyuşturucu baronları, diğer yanda kevgire dönen sınırlardan Türkiye'ye gelip kayıt dışı istihdama katılan ve ilk fırsatta Batı'ya göçme derdinde olan milyonlar.”

“15 TEMMUZ SORULARI YANITSIZ”

Dışişleri Bakanı olmadan MİT Başkanlığı görevini yürüten Fidan’a CHP’li Utku Çakırözer ve Veli Ağbaba 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde MİT’in rolüne ilişkin sorular da yöneltti.

Çakırözer, “Darbeye giden süreçte başında olduğunuz MİT’in ihmaleri olduğunu düşünüyor musunuz? 15 Temmuz günü MİT’e gelen O.K ne ihbar etti? İHbarı ciddiye aldınız mı? Aldıysanız neden sadece Cumhurbaşkanının koruma müdürünü bilgilendirmekle yetindiniz? Neden o gece programınızı bozmadan devam ettirdiniz” sorularınI yöneltti. Fidan 15 Temmuz’a ilişkin tüm soruları yanıtsız bıraktı