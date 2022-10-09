CNN'e Tayland'da silahlı saldırı düzenlenen çocuk merkezine yasa dışı giriş suçlaması

09 Ekim 2022 Pazar, 13:06

Tayland polisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde perşembe günü düzenlenen ve 22'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yasak olmasına rağmen CNN çalışanlarının cumartesi günü bakımevinin içinden yayın gerçekleştirdikleri iddiasının araştırıldığı bildirildi.

Olay gününe dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin olay yerine girişleri yasakladığı sırada iki CNN çalışanının bakımevinden dışarı çıkması yer alıyor.

Ekibin buradan CNN'e yayın yaptığı görülüyor.

Tayland'daki Yabancı Muhabirleri Derneğinden yapılan açıklamada, CNN ekibinin davranışının "profesyonel olmadığı ve gazetecilik etiğini ihlal ettiği" belirtildi.

CNN tarafından iddialara ilişkin Twitter'da yapılan açıklamada, çalışanların polis kordonu kaldırıldığı sırada olay yerine girdikleri ve sağlık görevlileri tarafından çekim yapılmasında bir engel olmadığının kendilerine iletildiği iddia edildi.

CNN'in açıklamasında, ekip üyelerinin kendileri içerideyken yeniden polis kordonunun konulması üzerine bakım merkezinden çiti aşarak dışarı çıktıkları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nong Bua Lamphu bölgesindeki çocuk bakım merkezine dün düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamlarb'ın daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söylemişti.

2 ila 5 yaşındaki çocukların bulunduğu bakımevinde saldırıya kurban giden çocukların büyük bir kısmının bıçaklanarak öldürüldüğünü aktaran yetkililer, saldırganın yoldan geçenlere rastgele ateş ettiğini belirtmişti.