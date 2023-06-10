ABD'de Uygurlara öncelikli mülteci statüsü verilmesi için tasarı sunuldu
ABD Temsilciler Meclisine bir grup milletvekili tarafından, Uygurlara "ikinci öncelikli mülteci" statüsü verilmesi için yasa tasarısı sunuldu.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Milletvekili Jennifer Wexton liderliğindeki bir grup vekil, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşayan Uygurlara ABD Dışişleri Bakanlığının ikinci öncelikli belirlediği mülteci statüsünün verilmesini içeren "Uygur İnsan Haklarını Koruma Yasası" adlı yasa tasarısını meclise sundu.
"Başta Uygurlar olmak üzere Çin'deki Müslüman ve Türk azınlığa baskı uygulandığı" belirtilen tasarı kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşayan ya da gördüğü baskıdan ötürü bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalan kişiler ve ailelerine ikinci öncelikli mülteci statüsü verilmesi talep edildi.
Tasarıya destek veren milletvekilleri arasında Maria Elvira Salazar, Gregory Meeks, Don Beyer ve Gerry Connolly yer aldı.
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