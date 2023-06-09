ABD'li senatörlerden F-16 mektubu: Türkiye, uçakları Yunanistan'a karşı kullanmamalı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:36

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:36

Yunan asıllı ABD'li senatörler, ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve Azınlık Lideri Gregory Meeks'e, ABD'nin Türkiye'ye olası F-16 tedarikini hedef alan bir mektup yazdılar.

Senatörler, mektupta, "Yunanistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kullanılmayacağını belgeleyene kadar Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye devam etmesi gerektiği" görüşünü savundu.

Gus Bilirakis, Chris Papas, Nicole Malliotakis, Dina Titus ve Bradley Schneider tarafından imzalanan mektupta, "Ege'de son dönemde yaşanan sükunet memnuniyetle karşılanırken, yayılmacı Mavi Vatan doktrini" hedef alındı.

Mektupta, "ABD tarafından sağlanan F-16'ların bir NATO müttefiki tarafından diğerinin egemenliğini ihlal etmek için nasıl bir araç olarak kullanılmayacağına, özellikle de ikisi arasında çok gerçek bir çatışma riski göz önüne alındığında, açıklık getirmek Yönetimin görevidir. ABD silahlarının Yunanistan'a karşı kullanılmayacağına dair Yönetim'den bir sertifika alınmadan, Kongre bu silahların Türkiye'ye transferini engellemelidir" denildi.

MEKTUP

Michael McCaul ve Gregory Meeks'e gönderilen mektubun tam metni şu şekilde:

"Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri almak için ABD'ye şantaj yapması ve İsveç'i rehin almasıyla ilgili kamuoyunda artan tartışmalardan duyduğumuz endişeyi ifade etmek için yazıyoruz. Hatırlayacağınız üzere, 2023 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tartışmaları sırasında Temsilciler Meclisi, hükümetin Türkiye'ye F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri transfer etme kabiliyetine makul kısıtlamalar getiren bir değişikliği kabul etmişti. Bu hüküm, Bölüm 1271, iki partili bir temelde ve ezici bir çoğunlukla (Üyelerin %73'ü lehte oy kullandı) Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Bu tür koşulların amacı açık ve dar bir şekilde tanımlanmıştır. NATO'nun birliğini desteklememiz gereken bir dönemde - ki zaten Türkiye'ye F-16 modernizasyonu ve satışının düşünülmesinin nedeni de budur - ABD silahlarının ittifaka zarar vermek için kullanılmamasını sağlamamız gerekmektedir.

Bu aşamada Türkiye'nin mevcut F-16 filosunu Yunanistan'ın egemenliğini ve hava sahasını defalarca ihlal etmek üzere kullanmaktan vazgeçmiş olmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte, Erdoğan hükümeti politikasını değiştirmemiştir. Türkiye'nin NATO müttefiki Yunanistan ile ilişkilerini geliştirdiği izlenimi, Ankara'nın Atina'ya karşı bir casus belli'yi sürdürdüğü gerçeğini yalanlamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta yeni hükümetini tanıtırken Yunanistan'a karşı yayılmacı iddialarda bulunan "Mavi Vatan" doktrinine atıfta bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Türkiye, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesini desteklemek yerine Yunan hava sahasını ihlal etmek için ABD F-16'larını kullanmayı tercih etti. İlan edilmiş bir politika değişikliği olmaksızın uçuşlara ara verilmesi, Türk F-16'larının Yunan hava sahasını bir günde 110 kez ihlal ettiği veya Türk F-16'larının ABD ve NATO kuvvetleri için paha biçilmez bir varlık haline gelen Dedeağaç'ın 2,5 deniz mili içinde uçtuğu gerçeğini ortadan kaldıramaz. Gerçekten güvenilir ve demokratik bir NATO müttefiki olan Yunanistan'a yönelik bu kavgacı tutum görmezden gelinemez.

ABD tarafından tedarik edilen F-16'ların bir NATO müttefiki tarafından diğerinin egemenliğini ihlal etmek için nasıl bir araç olarak kullanılmayacağı, özellikle de ikisi arasında çok gerçek bir çatışma riski göz önüne alındığında, yönetim tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır. Yönetimden ABD silahlarının Yunanistan'a karşı kullanılmayacağına dair bir sertifika alınmadan Kongre bu silahların Türkiye'ye transferini engellemelidir.

Temsilciler Meclisi'ndeki Yunan Sorunları Grubu ve Yunan-İsrail İttifakı Grubu'nun liderleri olarak, NATO ittifakına ve bölgesel barış ve istikrara yönelik liderliğiniz ve bağlılığınız için sizi takdir ediyoruz. Bu nedenlerle, ABD F-16'larının transferinin tüm İttifak'ın korunması şartına bağlı olmasını ve (savaş uçaklarının) üyelerden birinin egemenliğine meydan okumak için kullanılmamasını sağlamanızı istiyoruz."