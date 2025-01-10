Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:58

Güncelleme: 10.01.2025 - 19:58

ABD'den son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, ABD'de yangın söndürüldü mü? ABD yangını neden çıktı? Los Angeles'ta neden yangın çıktı? Yangın ABD'ye kaç milyar dolar zarar ettirdi?

ABD YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Güney Kaliforniya'da devam eden çok sayıda orman yangını sürmeye devam ediyor. Los Angeles'ın batısındaki Palisades Yangını, Pasadena'nın kuzeyindeki Eaton Yangını ve Hollywood Tepelerindeki Sunset Yangını da dahil olmak üzere çok sayıda büyük yangın var.

Yaklaşık 130 bin kişi tahliye emri nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı. Los Angeles'ın Pacific Palisades mahallesini kasıp kavuran orman yangınları, aralarında Mark Hamill, Mandy Moore ve James Woods'un da bulunduğu birçok Hollywood yıldızını evlerini boşaltmak zorunda bıraktı.

Yangınlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti ancak ekipler enkazı aramaya başladıkça ölü sayısının artması bekleniyor.

ABD YANGINI NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

Yangının ilerlemesinde en büyük etken olarak gösterilen rüzgarın hızı 160 kilometre hızla seyrediyordu ve bu da yangının diğer bölgelere sıçramasına neden oldu. Rüzgarın hızı şuan için düştü ancak hala saatte 100 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

ABD'DEKİ YANGIN KAÇ MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİRDİ?

AccuWeather Inc. şirketine göre, Santa Monica ve Malibu çevresindeki yangınlar ABD'deki en pahalı gayrimenkullerden bazılarını yok etti. Bölgede ortalama ev değeri 2 milyon dolardan fazlaydı. Şirkete göre, yangın muhtemelen 52 milyar ila 57 milyar dolar arasında hasara ve ekonomik kayba neden olacak.