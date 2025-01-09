Yüz binden fazla kişi etkilendi: Biden'den Los Angeles yangını kararı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 20:26

Güncelleme: 09.01.2025 - 20:32

ABD’nin Los Angeles eyaletinde kontrolden çıkan yangınlar büyük bir yıkıma yol açtı. En az beş kişinin ölümüne, yüzlerce binanın yanmasına ve 137 binden fazla kişinin Los Angeles'tan tahliye edilmesine neden olan yangıları tetikleyen neden; ABD medyasına konuşan uzmanlara göre, iklim değişikliği.

ÜNLÜ İSİMLER EVLERİNİ KAYBETTİ

Yangın, ünlü Hollywood Tepeleri bölgesini de tehdit altına aldı. Şu ana kadar binden fazla yapı yok olurken bunlar arasında evler, okullar ve işletmeler yer alıyor. Bazı mahallelerin tamamen yok olduğu ifade ediliyor. Çok sayıda ünlünün yaşadığı bölgede evlerini kaybeden ünlüler arasında Leighton Meester, Adam Brody ve Paris Hilton yer alıyor.

ABD medyasına konuşan İtfaiyeciler güney Kaliforniya bölgesindeki yangının hava durumu görünümünün "son derece kritik"ten "kritik" seviyesine indirilmesi nedeniyle umutlu olduklarını söylüyor.

YANGINLARIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ABD merkezli CNN yangınların Los Angeles tarihindeki en büyük yangınlar olduğunu ifade ederken uzmanlar güçlü rüzgarlar ve yağış eksikliğinin yangınları körüklediğini ve iklim değişiminin bu tür yangınların çıkma olasılığını artırdığını söylüyor.

ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Los Angeles’taki yangınlarla ilgili açıklamasında "İklim değişikliği, artan sıcaklık, uzamış kuraklık ve susamış atmosfer; ABD’nin batısındaki orman yangınları riskini ve kapsamını artırmada önemli bir etken oldu" ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar son yıllar ortalamanın çok altında yağış alan ve kuraklıkla yüzleşen Kaliforniya’nın özellikle savunmasız durumda olduğunu söylüyor. Güney Kaliforniya'da mayıs-ekim ayları arası yangın sezonu olarak bilinirken eyaletin valisi Gavin Newsom, yangınların artık sürekli bir sorun haline geldiğini "Artık yangın sezonu yok! Bu, yangın yılı" sözleriyle ifade etmişti.

TRUMP, BIDEN YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.

Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe" ifadelerini kullandı.

BIDEN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Los Angeles'ta devam eden ve kısa sürede daha geniş alana yayılan yangınlarla mücadele çalışmalarının koordinasyonu için Roma'ya gitmeyip Washington'da kalacağı belirtildi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, California eyaletinin Los Angeles şehrinde süren yangınlar için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.