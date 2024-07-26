ABD'de yapılan ankette Trump ve Harris arasındaki oy farkı düştü!

ABD’de yapılan ankette, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü.

AA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:57
ABD'de yapılan ankette Trump ve Harris arasındaki oy farkı düştü!
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New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi.

22-24 Temmuz tarihlerinde ulusal çapta 1142 yetişkin ile gerçekleştirilen ankette, Trump'a 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, Harris 1 puan geriden gelerek yüzde 47'de kaldı.

NE OLMUŞTU?

Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.

Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.


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