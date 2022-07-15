ABD'de yarı otomatik silahlar yasaklanıyor
ABD Meclis Yargı Komitesi, belirli yarı otomatik silahların yasaklanması için toplanacak.
ABD Meclisi Yargı Komitesi, bugün gerçekleştirdiği panelde, ABD'de 42 kişinin ölümüne neden olan bir dizi toplu silahlı saldırıya atıfta bulunarak, belirli saldırı silahlarını yasaklayacak yasa teklifini ele alacağını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre; komite, "belirli yarı otomatik silahların satışını, ithalatını, üretimini veya transferini yasaklayacak" yasa tasarısını görüşmek için çarşamba günü toplanacak.
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