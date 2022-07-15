ABD'de yarı otomatik silahlar yasaklanıyor

15 Temmuz 2022 Cuma, 13:50

ABD Meclisi Yargı Komitesi, bugün gerçekleştirdiği panelde, ABD'de 42 kişinin ölümüne neden olan bir dizi toplu silahlı saldırıya atıfta bulunarak, belirli saldırı silahlarını yasaklayacak yasa teklifini ele alacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; komite, "belirli yarı otomatik silahların satışını, ithalatını, üretimini veya transferini yasaklayacak" yasa tasarısını görüşmek için çarşamba günü toplanacak.