ABD’de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 37 yaralı

ABD’nin Mississippi eyaletinde seyir halindeki 47 kişilik yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 22:23
ABD’de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 37 yaralı
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Mississippi eyaletine bağlı Vicksburg şehrindeki otoyolda seyir halindeki otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 37 yaralı Vicksburg ve Jackson'daki hastanelere nakledildi.

Warren County Adli Yargıcı Doug Huskey, kazada ölenler arasında 6 ve 16 yaşlarında 2 kardeşin olduğunu belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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