ABD'den Suriye açıklaması: 'Etnik azınlıkların yanındayız'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 09.03.2025 - 22:17

Suriye’de yönetimi ele geçiren terör örgütü HTŞ’nin başını çektiği cihatçıların, Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye kentindeki sivillere yönelik saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Suriye’de yaşananlara ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından "Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır" açıklaması geldi.

"TERÖRİSTLERİ KINIYORUZ"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal İslamcı teröristleri kınıyor, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor. ABD, Suriye’nin etnik azınlıkları olan Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtlerin yanında duruyor. Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır."