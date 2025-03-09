ABD'den Suriye açıklaması: 'Etnik azınlıkların yanındayız'

ABD Dışişleri Bakanlığı HTŞ yönetimi tarafından Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye kentindeki sivillere yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'den Suriye açıklaması: 'Etnik azınlıkların yanındayız'
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ANKA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:12

Suriye’de yönetimi ele geçiren terör örgütü HTŞ’nin başını çektiği cihatçıların, Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye kentindeki sivillere yönelik saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Suriye’de yaşananlara ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından "Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır" açıklaması geldi.

"TERÖRİSTLERİ KINIYORUZ"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal İslamcı teröristleri kınıyor, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor. ABD, Suriye’nin etnik azınlıkları olan Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtlerin yanında duruyor. Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır."


Etiketler: #ABD #suriye #HTŞ

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