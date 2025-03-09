ABD'den Suriye açıklaması: 'Etnik azınlıkların yanındayız'
ABD Dışişleri Bakanlığı HTŞ yönetimi tarafından Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye kentindeki sivillere yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Suriye’de yönetimi ele geçiren terör örgütü HTŞ’nin başını çektiği cihatçıların, Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye kentindeki sivillere yönelik saldırılarının devam ettiği belirtildi.
Suriye’de yaşananlara ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından "Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır" açıklaması geldi.
"TERÖRİSTLERİ KINIYORUZ"
Açıklamanın tamamı şöyle:
"ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal İslamcı teröristleri kınıyor, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor. ABD, Suriye’nin etnik azınlıkları olan Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtlerin yanında duruyor. Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
- Alevilerin 'Suriye' eylemine polis ablukası!
- 'Türkiye'de bir kadın düşmanı varsa...'
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- Emekliye vergi ‘sürprizi’