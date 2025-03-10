Trump'tan ekonomi değerlendirmesi: ABD'de resesyon korkusu büyüyor!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:15

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'teki "Sunday Morning Futures" programında, ABD gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt verirken, bu tür tahminlerden "nefret ettiğini" belirtti.

'AMERİKA'YA ZENGİNLİĞİ GERİ GETİRİYORUZ'

Trump, "Şu anda bir geçiş dönemindeyiz çünkü yaptığımız şey büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz, bu çok önemli. Her zaman biraz zaman alır" dedi.

Tarifelerin enflasyonu artırıp artırmayacağı sorusuna ise, Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının düştüğünü vurguladı.

Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin nisana kadar askıya alınmasıyla ilgili olarak Trump, "Amerikalı otomobil üreticilerine yardımcı olmak istedim, 2 Nisan'a kadar. 2 Nisan'dan sonra her şey karşılıklı olacak. Bizden ne kadar alırlarsa biz de onlardan o kadar alacağız" açıklamasında bulundu.

Trump, Kongre’deki konuşmasına Demokratların yazılı protestolarla tepki göstermesine ilişkin, "Onlarda bir sorun var. İnanasım gelmiyor. Kadın sporlarında erkeklerin oynamasından bahsediyorlardı. Cumhuriyetçiler deliye dönüyordu, Demokratlar ise pankartlarını kaldırıyorlardı. İnanılmaz. Anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA BEBEKTEN ŞEKER ALIR GİBİ ABD'DEN SİLAH ALIYOR'

Ukrayna konusunda ise Trump, Devlet Başkanı Zelenski'nin "bebekten şeker alır gibi ABD'den silah aldığını" belirtti. Trump, Zelenskiy'nin minnettar olmadığını, ABD'nin Ukrayna'ya eski başkanlardan daha fazla yardım ettiğini savundu. Ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ayakta kalamayabileceği mesajını verdi.

Rusya, Çin ve Panama ile ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, Rusya konusunda kimsenin kendisi kadar sert olmadığını belirtti ve Kuzey Akım 2 boru hattını durdurduğunu vurguladı. Çin konusunda da sert davrandığını söyledi.

Trump, Panama Kanalı'nın bu ülkeye sebepsiz verildiğini belirterek, kanalın Çin'e verildiğini savundu ve Panama'dan geri alacaklarını açıkladı.

ALTIN KART AÇIKLAMASI

Altın kart ile ilgili de konuşan Trump, düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan Medicaid, yaşlılar ve engelliler için sağlık sigortası olan Medicare ve sosyal güvenlik programlarına dokunmayacağını, ancak yolsuzlukları sona erdireceğini belirtti. Ayrıca, yabancılara 5 milyon dolara altın kart satışı yapacaklarını açıkladı. Trump, altın kartın yeşil karttan daha iyi olacağını söyledi.

Elon Musk'ın yüzlerce milyar dolarlık "sahte sözleşmeyi" ortaya çıkardığını ve Joe Biden döneminde "trans fare ameliyatlarına" çok fazla para harcandığını savundu.