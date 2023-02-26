ABD'de yüzlerce 'saldırgan' sığır itlaf edilecek

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 11:38

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 11:38

ABD'nin New Mexico eyaletinde yaklaşık 150 yabani sığırın "kamu güvenliği için önemli bir tehdit oluşturdukları" gerekçesiyle katledileceği ve vahşi doğada çürümeye terk edileceği bildirildi.

Hayvanların cesetlerinin, doğal yollarla çürümeleri için bir alana bırakılacağı belirtildi.

"ZOR BİR KARAR OLDU"

Gila Ulusal Orman Servisi, sığırların ziyaretçilere karşı "saldırgan" olmaları ve çevreye "zarar vermeleri" nedeniyle itlaf edilmeleri yönünde "zor bir karar" aldıklarını açıkladı.

Gila Ulusal Orman Şefi Camille Howes, "Bu zor bir karar oldu, ancak yabani sığırların Gila Wilderness'tan ölümcül bir şekilde uzaklaştırılması, kamu güvenliğini, tehdit altındaki ve nesli tükenmekte olan türlerin yaşam alanlarını, su kalitesini ve Gila Wilderness'ın doğal karakterini korumak için gereklidir" dedi.

Howes, "Gila Wilderness'taki yabani sığırlar vahşi doğayı ziyaret edenlere karşı saldırgan davranıyor, yıl boyunca otluyor ve dere kıyılarını ve pınarları çiğneyerek erozyona ve tortulaşmaya neden oluyor. Bu eylem, ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin keyif aldığı Gila Wilderness'ın vahşi doğa karakterini geri kazanmasına yardımcı olacaktır" diye ekledi.

ÇİFTÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

New Mexico Sığır Yetiştiricileri Derneği, bireysel çiftçiler ve İnsancıl Çiftçilik Derneği, mahkemeden "hem şimdi hem de gelecekte bu yasadışı, zalim ve çevreye zararlı eylemi" durdurmasını isteyen bir şikayette bulundu. ABD Bölge Hakimi James Browning'e, avın Orman Hizmetleri yönetmeliklerini ihlal edeceğini ve sahip oldukları sığırların ölümüne yol açabileceğini söylediler.

HAKİM, İTİRAZLARI REDDETTİ

James Browning, 150 kadar "saldırgan" ineğin itlaf edilmesi planlarının, çiftçilerin katliamların durdurulması için acil emir talep etmelerinin ardından devam edebileceğine karar verdi.

Browning, "Hiç kimse Gila sığırlarının kaldırılması gerektiğine ve Gila Wilderness'a önemli ölçüde zarar verdiğine itiraz etmiyor. Mahkeme bu operasyonun yasal olarak yasaklandığını düşünmüyor. Operasyonun devam etmesini durdurmak, kamu yararına aykırı olacaktır" açıklamasında bulundu.