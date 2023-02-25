ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet azaldı.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:27
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Şubat haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalarak 600'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 78 adet arttı.

Perşembe gününü 82,21 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,16 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 76,47 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 75,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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