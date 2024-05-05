ABD’deki mezuniyet törenine Filistin ile dayanışma eylemi damga vurdu

ABD’nin Michigan Üniversitesinde yapılan mezuniyet töreni sırasında, Filistin destekçisi öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:38
ABD’deki mezuniyet törenine Filistin ile dayanışma eylemi damga vurdu
Abone Ol google-news

Törende bir grup öğrenci, mezuniyet cübbeleri üzerindeki kefiyelerle Filistin bayrağı açtı, soykırım karşıtı sloganlar atarak sahneye doğru yürüdü.

Polis, Filistin destekçisi öğrencilere müdahale ederek alandan uzaklaştırırken, üniversitenin halkla ilişkiler ofisi, olayda hiçbir öğrencinin gözaltına alınmadığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarında tören sırasında İsrail yanlısı bazı öğrencilerin de İsrail bayrağı açtığı görüldü.

CBS News'in haberinde, tören sırasında karşı gruplar tarafından stadyumun üzerinde "İsrail’e yatırımları çekin, Özgür Filistin" ile "İsrail’in yanındayız, Yahudilerin hayatları önemlidir" yazılı afiş taşıyan uçaklar uçuruldu.

CALIFORNIA

ABD’deki üniversitelerde polis müdahalesi ile Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleri bastırılmaya çalışılırken, mezuniyet törenlerinin yapılacağı üniversite kampüslerindeki gerginlik de devam ediyor.

Güney California Üniversitesi (USC) yetkilileri CNN'e yaptıkları açıklamada, okulun mezuniyet törenine kadar Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisinin kampüste kalacağını belirtti.

Açıklamada, 9 Mayıs’ta yapılacak USC mezuniyet töreni için, LAPD'den yardım istendiği, daha fazla güvenlik için tören sonuna kadar polislerin kampüs içinde kalacağı kaydedildi.

ABD'deki öğrenci eylemlerinin ilk başlangıç yeri olan New York'taki Columbia Üniversitesi yönetimi de yaklaşık iki hafta süren gösterilere müdahalede bulunması için yardım talebinde bulunduğu New York polisinden, 15 Mayıs'ta yapılacak mezuniyet törenini gerekçe göstererek 17 Mayıs'a kadar kampüste kalmasını istemişti.

VIRGINIA

Öte yandan Virginia Üniversitesi güvenlik birimi yetkilileri, X hesabından yaptıkları paylaşımda, kampüs içinde yasa dışı toplanma olduğu uyarısında bulunarak, öğrencilerden "söz konusu bölgeden uzak durmaları" çağrısı yaptı.

Çağrı üzerine kampüste polis hareketliliğinin gözlendiği bildirildi.

Kendilerini Gazze için Dayanışma Kampı olarak tanıtan bir grubun yaptığı açıklamada, Virginia Üniversitesi yönetiminin "kampüsü askeri bir alan haline getirdiği" belirtilerek, İsrail ile bağlantılı yatırımların kesilmesi çağrısı yinelenmişti.


ABD haberleri mezuniyet haberleri filistin haberleri

İlgili Haberler

İngiltere vatandaşlarını uyardı: 'Türkiye’nin bu şehirlerine gitmeyin...'

İngiltere vatandaşlarını uyardı: 'Türkiye’nin bu şehirlerine gitmeyin...'
Faciadan dönüldü: Milletvekili uçağı plaja indirdi!

Faciadan dönüldü: Milletvekili uçağı plaja indirdi!
Zehirli yılanlar, küresel ısınma nedeniyle toplu halde göç edebilir

Zehirli yılanlar, küresel ısınma nedeniyle toplu halde göç edebilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...

Kapatılması gündemde idi: Muhtarların talebi yeşil pasaport, meclis üyeliği...
Kuzey Derbisinde kazanan Samsunspor!

Kuzey Derbisinde kazanan Samsunspor!
İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları: Sosyal medya fenomeni 'Basel' gözaltına alındı

İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları: Sosyal medya fenomeni 'Basel' gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2024 Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs 2024 Kova burcu yorumu
Kirada 'zam sınırı' kalkıyor mu? Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj

Kirada 'zam sınırı' kalkıyor mu? Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesinin perde arkasını anlattı!

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesinin perde arkasını anlattı!
Anayasa profesörü Kaboğlu'ndan 'yeni anayasa' yorumu: 2017 kurgusunu çöpe atmak gerekir

Anayasa profesörü Kaboğlu'ndan 'yeni anayasa' yorumu: 2017 kurgusunu çöpe atmak gerekir
Son dakika… Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişiye gözaltı kararı!

Son dakika… Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişiye gözaltı kararı!