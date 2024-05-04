Zehirli yılanlar, küresel ısınma nedeniyle toplu halde göç edebilir

Bir araştırmaya göre, iklimdeki bozulma zehirli yılan türlerinin yeni bölgelere ve hazırlıksız ülkelere büyük ölçekli göçüne yol açabilir.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:43
Zehirli yılanlar, küresel ısınma nedeniyle toplu halde göç edebilir
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Araştırmacılar, Nepal, Nijer, Namibya, Çin ve Myanmar'ın ısınan iklim koşullarında komşu ülkelerden en çok zehirli yılan türünü kazanacağını tahmin ediyor.

Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, güney ve güneydoğu Asya'daki düşük gelirli ülkeler ve Afrika'nın bazı bölgeleri, artan yılan ısırıklarına karşı oldukça savunmasız olacak.

Çalışma, farklı yılan türlerinin 2070 yılına kadar uygun iklim koşullarını nerede bulabileceğini anlamak için insanlarda tıbbi acil durumlara neden olduğu bilinen 209 zehirli yılan türünün coğrafi dağılımını modelledi.

Çalışma, zehirli yılan türlerinin çoğunun tropikal ve subtropikal ekosistemlerin kaybı nedeniyle menzil daralması yaşayacağını, ancak Batı Afrika gaboon engereği gibi bazı türlerin yaşam alanlarının %250'ye kadar artacağını ortaya koydu.

Avrupa engereği ve boynuzlu engereğin menzillerinin de 2070 yılına kadar iki katından fazla artacağı tahmin edilmektedir.

Bununla birlikte çalışmada, Afrika'ya özgü değişken çalı engereği ve Amerika'nın hognosed pit engereği de dahil olmak üzere bazı yılanların menzillerinin %70'inden fazlasını kaybedeceği öngörüldü.

Brezilya'daki Sergipe Federal Üniversitesi'nden Pablo Ariel Martinez ve Almanya'nın Leipzig kentindeki Alman Bütünleştirici Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi'nden Talita F Amado, yaptıkları ortak çalışmada şunları kaydetti:

“Tarım ve hayvancılık için daha fazla arazi dönüştürüldükçe, yılanların dayandığı doğal yaşam alanları tahrip oluyor ve parçalanıyor. Bununla birlikte, bazı genelci yılan türleri, özellikle de tıbbi açıdan endişe verici olanlar, tarımsal alanlara uyum sağlayabilir ve hatta kemirgenler gibi besin kaynakları sağlayan belirli ekin tarlalarında veya hayvancılık alanlarında gelişebilir. Araştırmamız, zehirli yılanlar yeni yerlerde ortaya çıkmaya başladığında, kendimizi ve çevremizi nasıl güvende tutabileceğimizi düşünmeye başlamamız için bir uyandırma çağrısı olduğunu gösteriyor.” 

Dünya Sağlık Örgütü her yıl 1,8 ila 2,7 milyon insanın zehirli yılanlar tarafından ısırıldığını ve bunun 138 bin kadar ölüme ve en az 400 bin ampütasyon ve kalıcı sakatlığa neden olduğunu tahmin etmektedir. DSÖ, 2017 yılında yılan sokması zehirlenmesini en yüksek önceliğe sahip ihmal edilmiş tropikal hastalıklar kategorisine almıştır.


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