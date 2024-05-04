Faciadan dönüldü: Milletvekili uçağı plaja indirdi!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:40

Güncelleme: 04.05.2024 - 15:40

New Yorklu bir milletvekili, cuma günü motor arızası yaşamasının ardından tek motorlu uçağını Long Island'ın ücra bir sahiline ustalıkla indirdi.

Arkadaşıyla birlikte manevralar yapan Eyalet Meclis Üyesi Clyde Vanel, Federal Havacılık İdaresi tarafından da teyit edildiği üzere, 17 Mart saat 14:15 sularında acil iniş gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Plaj müdavimi tarafından videoya çekilen dramatik inişte uçağın yere indiği, önce iniş takımlarının çarptığı, ardından burnun kumu sıyırarak suya doğru kaydığı görülüyor. FAA şu anda olayı soruşturuyor.

Vanel, kazadan sadece çenesinde bir kesikle kurtulduğunu söyledi. Vanel, "Kurtulmuş olmamız bir mucize" dedi.

Olayın ardından Vanel şoka girerek çarpışmayı hatırlamakta güçlük çekse de uçağın alev almasından korkarak hemen harekete geçtiğini belirtti.

2016'da New York Eyalet Meclisi'ne seçilen Vanel, Queens'teki çeşitli toplulukları temsil ediyor ve on yılı aşkın bir süredir uçak sahibi özel bir pilot.