İngiltere vatandaşlarını uyardı: 'Türkiye’nin bu şehirlerine gitmeyin...'

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:19

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:19

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 1 Mayıs’ta yayınladığı yeni Türkiye seyahat rehberinin girişinde ”Türkiye'nin bazı bölgelerine seyahat edilmesini tavsiye etmemektedir” ibaresini kullandı.

Rehberin ilk sayfasında bulunan seyahat risklerini gösteren haritada, Hakkari ve Şırnak ”yalnızca zorunluysa ziyaret edin” uyarısıyla gösterilirken, Türkiye-Suriye sınır bölgesi kırmızı çizgilerle işaretlenip ”ziyaretten kaçının” vurgusu yapıldı.

Güncellenen seyahat rehberinde, yeni bir uyarıda bulunarak, bazı kurallara uyulmamasının ağır para cezalarına ve hatta hapis cezasına yol açabileceği belirtildi.

Özellikle Türkiye’deki kırsal bölgelere giderken mangal ve sigara içilmesine ilişkin yerel düzenlemelere dikkat edilmesinin önemini vurgulandı.

Çarşamba gecesi yayınlanan son uyarıda "Türkiye'de yaz aylarında sık sık orman yangınları meydana gelmektedir" ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Türkiye'deki terör tehdidine ilişkin uyarılarda bulunan İngiliz Dışişleri Bakanlığı, rehberde yer verdiği, "Terör saldırılarının çoğu Türkiye'nin güneydoğusunda, Ankara ve İstanbul'da meydana geldi. Çevrenizden haberdar olmalı, yerel medyada çıkan haberleri takip etmeli ve yerel makamların tavsiyelerine uymalısınız" sözleri dikkat çekti.