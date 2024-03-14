ABD'deki sinagog, tepkiler üzerine Filistinlilere ait gayrimenkul satış toplantısını iptal etti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için New York Brooklyn'deki bir sinagogda yapılması planlanan toplantı gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 19:58
ABD'deki sinagog, tepkiler üzerine Filistinlilere ait gayrimenkul satış toplantısını iptal etti
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The Jerusalem Post’un haberine göre, Brooklyn'deki Khal Bnei Avrohom Yaakov Sinagogu'nda yapılması kararlaştırılan toplantıdan "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle vazgeçildi.

Daha önce benzeri toplantılara tepki gösteren Filistin yanlısı gruplar, iptali "zafer" olarak değerlendirdi. New Jersey eyaletine bağlı Teaneck'teki protestonun organizatörü Rich Siegel da yazılı açıklamada, iptal için "bu büyük bir başarı" ifadesini kullandı.

"HER YOLU KULLANACAKLAR"

Söz konusu satış etkinliğinin, Zoom üzerinden yapıldığını belirten Siegel, "Korkuyorlar, çaresizler. Gündemlerini sürdürmek için ellerinden gelen her yolu kullanacaklar. Yine de yüz yüze etkinliğin iptal edilmesi büyük bir zaferdir" değerlendirmesinde bulundu.

25 yıldır Teaneck'te yaşayan Amerikalı bir Yahudi olan Siegel, şehir meclisinde yaptığı konuşmada sinagoglarda yapılan bu satışlara gösterdiği tepki ile sosyal medyada gündem olmuştu.

5 Mart'ta New Jersey Englewood'daki Ahavath Torah Sinagogu'nda, 10 Mart'ta da Teaneck Keter Torah Sinagogu'nda yapılan benzeri satış toplantıları, aralarında barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce gösterici tarafından sinagogların önünde protesto edilmişti.

"İsrail'deki eviniz" adlı yasa dışı İsrailli yerleşimci bir grup ile merkezi Texas eyaletinde bulunan Keller Williams adlı emlak şirketi tarafından New Jersey, New York, Toronto ve Montreal'da organize edilen ilgili satış toplantıları halka kapalı yapılıyordu.

İsrail şehirlerinin yanı sıra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanların pazarlandığı satış toplantıları için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor ve sadece Yahudi üyeler girebiliyordu.


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