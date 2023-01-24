ABD'den 10 İranlı yetkiliye ve 1 kuruluşa yaptırım

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:37

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:37

ABD, İran’a yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak ABD'nin, İran'daki insan hakları ihlalleriyle ilişkisi olduğu belirlenen 10 üst düzey İranlı yetkiliye ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurdu. ABD, bunun 2022'de İran'daki protestoların başlamasından bu yana, barışçıl göstericilere yönelik baskılardan sorumlu yetkilileri hedef alan dokuzuncu yaptırım hareketi olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kurumun İran Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Kooperatif Vakfı olduğunu belirtilerek, IRGC Kooperatif Vakfı’nın 5 yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere, İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısı'na ve İran'daki 4 üst düzey Devrim Muhafızları komutanına yaptırım uygulandığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan İranlı yetkililer arasında, İstihbarat Bakan Yardımcısı Naser Rashedi, IRGC Komutanı Hossein Tanavar, Kermanşah'taki Batı Bölgesi Karargahı Devrim Muhafızları Komutanı Mohammad Nazar Azimi, IRGC Batı Bölgesi Komutan Yardımcısı Kourosh Asiabani, İsfahan eyaletindeki Devrim Muhafızları Komutanı Mojtaba Fada isimlerinin yer aldığını bildirdi.

Diğer yetkili kişiler arasında ise Yahya Alaeddini, Jamal Ali Babamoradi, Ahmad Hasan Karimi, Aliasghar Norouzi, Sayted Aminollah Tabatabai isimlerinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Hazine Müsteşarı ve Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "ABD, İran halkını insan hakları ve diğer temel özgürlükler konusundaki taleplerinde destekleme taahhüdünü sürdürüyor. Şiddete, sahte yargılamalara, protestocuların infazına ve halkı bastırmanın diğer yollarının uygulandığı sürece, ortaklarımızla birlikte İran rejimini sorumlu tutmaya devam edeceğiz” dedi.