Stoltenberg: Vilnius zirvesi Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracak

Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:47

Ukrayna hükümetine bağlı Ukrinform haber ajansının bildirdiğine göre, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'taki NATO zirvesinin Ukrayna'yı ittifaka daha da yakınlaştıracağını söyledi.

Stoltenberg Cuma günü yaptığı açıklamada, "Liderlerimizin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını bir kez daha teyit etmelerini ve Ukrayna'yı bu hedefe nasıl yaklaştıracakları konusunda anlaşmalarını bekliyorum" dedi.

Stoltenberg, zirvede müttefiklerin Ukrayna için üç unsurdan oluşan bir paket üzerinde anlaşacaklarına inandığını dile getirdi. Stoltenberg'e göre bu paket, Ukrayna'ya çok yıllı bir yardım programı sağlanmasını, NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulması yoluyla siyasi bağların geliştirilmesini ve Ukrayna'nın NATO üyesi olacağının yeniden teyit edilmesini içerecek.

NATO Ukrayna'yı 2020 yılında Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı olarak tanımıştı. Vilnius NATO zirvesi 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN: "UKRAYNA, ÜYELİĞİ HAK EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılan görüşmede Zelenski'ye hitaben, "Tabii biliyorsunuz kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500'üncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik" demişti.

Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğine ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur..."