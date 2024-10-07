Goldman Sachs: ABD'de resesyon olasılığı yüzde 15'e düştü

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:33

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:33

Goldman Sachs, ABD’nin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme olasılığını yüzde 15'e düşürdü. Banka beklenenden iyi gelen son istihdam verilerinin ardından bu tahmini revize etti. Çalışma Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, eylül ayında ABD istihdamı son altı ayın en yüksek artışını gösterirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.

Goldman Sachs’ın baş ABD ekonomisti Jan Hatzius, yayımladığı notta Eylül ayı istihdam raporunun “işgücü piyasası anlatısını sıfırladığını” belirtti. Hatzius’a göre işgücü talebi, işsizlik oranının yükselme eğilimini önlemek için yeterince güçlü kalmaya devam ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Goldman Sachs, Federal Rezerv’in Haziran 2025'e kadar yüzde 3,25-3,5 seviyesinde bir nihai politika faiz oranına ulaşmak için 25 baz puanlık kademeli indirimlerini sürdüreceğini tahmin ediyor. Hatzius, “50 baz puanlık bir faiz indirimi riskini artık çok daha az görüyoruz” diye ekledi. Fed, eylül ayında politika faizini yüzde 4,75-yüzde 5,00 aralığına çekmiş ve 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimi yapmıştı.

PİYASALAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

CME Group’un FedWatch aracı, finansal piyasaların kasım ayında çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yüzde 95,2’ye yükselttiğini gösteriyor. Bu oran, eylül ayında açıklanan istihdam raporundan önce yüzde 71,5 olarak ölçülmüştü.

Hatzius, iş ilanlarının yüksek olduğu ve gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) güçlü büyüdüğü bu dönemde, istihdam artışının düşük kalmasını beklemediklerini belirtti. Ancak ekim ayının kasırgalar ve büyük bir grev nedeniyle daha karmaşık bir ay olabileceğini de vurguladı.