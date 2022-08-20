ABD'den Ankara'ya yaptırım uyarısı
ABD'den Ankara'ya, 'Rusya, Batı yaptırımlarını Türkiye üzerinden delmeye çalışıyor' uyarısının geldiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun, Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a, "Rus kurum ve kişilerin, Ukrayna işgali nedeniyle getirilen Batı yaptırımlarını aşmak için Türkiye'yi kullanmaya çalıştıkları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.
Reuters'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakan yardımcısının bir telefon görüşmesi yaptığı ve ikilinin Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması ve yürürlüğe konmasına yönelik devam eden çabaları ele aldıkları aktarıldı.
ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler, 24 Şubat'ta başlayan Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle şu ana kadar çok sayıda Rus devlet kurumu, yetkilisi ve oligarkı hedef alan yaptırımlar uygulamaya başladı.
Türkiye ise, hava sahasını Rusya'ya kapatmadı ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını uygulamadı. Ankara, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta ara bulucu rol üstlenmeye çalışıyor. 24 Şubat'ta Rusya’ya giderek Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos tarihinde de Ukrayna'nın Lviv kentine giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmişti.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Civan Canova hayatını kaybetti
- 19 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor