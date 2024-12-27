ABD'den Azerbaycan uçağı hakkında açıklama: 'Rus hava savunma sistemi belirtisi'
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Azerbaycan uçağının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair ilk belirtilerin olduğunu söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait, Bakü-Grozni seferini yapan 'Embraer 190' tipi uçağın Kazakistan'da düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kirby, ilgili soruşturmanın halen Azerbaycan ve Kazakistan tarafından sürdürüldüğünü ve ABD olarak ihtiyaç duyulması halinde bu ülkelere yardıma hazır olduklarını belirtti.
"İLK BELİRTİLER VAR"
Uçağın Rus hava sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine ilişkin sorular üzerine Kirby, "Bu uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ihtimaline işaret eden ilk belirtiler var. Halen Kazakistan ve Azerbaycan'ın ortak yürüttüğü bir soruşturma var. Biz de bu soruşturmaya yardım teklifinde bulunduk" dedi.
Israrlı sorular üzerine Kirby, ayrıntılı bir yorum yapmayacağını ancak uçağın düşmesiyle ilgili "erken belirtilere sahip olduklarını" ifade etmekle yetindi.
Kirby, "Tekrar edeyim, bunlar ilk belirtiler. Devam eden aktif bir soruşturma var ve bu noktanın ötesine geçmek istemiyorum" dedi.
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