ABD’den Balkan ülkelerine 'Rusya' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Balkan ülkelerinden 10 kişi ve 18 şirkete karşı, Rusya’yla bağlantıları nedeniyle yaptırım kararı alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:32
ABD’den Balkan ülkelerine 'Rusya' yaptırımı
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ABD Hazine Bakanlığı, Balkan ülkelerinden 10 kişi ve 18 şirkete karşı, Rusya’yla bağlantıları nedeniyle yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bugün, ABD Başkanı’nın Batı Balkanlar’la ilgili emri ve Rusya’yla ilgili emri uyarınca sekiz kişi ve altı şirketi listeye dahil etti. Koordineli eylemler kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı da iki kişi ve 12 şirketi Rusya’yla ilgili yaptırım listesine dahil etti” ifadesine yer verildi.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Sırbistan Enerji Bakanı Petar Dokic ve Sırp sağcı politikacı Misa Vacic’in adları geçiyor.


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