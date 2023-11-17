ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri düştü

ABD'de ithalat fiyat endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,8 ile, ihracat fiyat endeksi ise 1,1 ile beklenenden fazla geriledi.

AA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 07:00
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri düştü
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ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla düşen akaryakıt fiyatlarının da etkisiyle yüzde 0,8 azaldı. Ekimde hazirandan bu yana ilk düşüşünü kaydeden endekse yönelik piyasa beklentisi, söz konusu dönemde 0,3 düşmesi yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, eylülde yüzde 0,4 artmıştı. Endeks, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 azaldı.

İhracat fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,1 ile mayıstan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

Bu dönemde yüzde 0,5 azalması beklenen endeks, eylülde yüzde 0,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,9 geriledi.


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