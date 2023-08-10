ABD'den Çin yasağı: Biden kararı imzaladı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:33

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:33

ABD başkanı Joe Biden, dün imzaladığı bir kararnameyle ABD'nin bilgisayar çipleri gibi hassas teknolojilere yönelik Çin'deki bazı yatırımlarını yasakladı ve diğer teknoloji sektörlerinde de yatırımların hükümete bildirilmesini zorunlu kıldı.

Uzun süredir beklenen kararname, ABD hazine bakanına yarı iletkenler ve mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ve belli yapay zeka sistemleri olmak üzere üç sektörde ABD'den Çinli kurumlara yapılan yatırımları yasaklama ve kısıtlama yetkisi verecek.

Reuters'ta yer alan habere göre, hükümetin yaptığı açıklamada, kısıtlamaların üç alanın "dar kapsamlı alt alanlarına" yönelik uygulanacağı belirtildi ancak detay verilmedi. Öneri, kamuoyu fikrine açık tutuldu.

Karar ile Amerikan sermayesi ve uzmanlığının Çin'in ordu modernizasyonunu desteklemesine ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmasına yardımcı olmasını engellemek hedefleniyor. Adım özel sermaye, risk sermayesi, ortak girişimler ve sıfırdan yatırımları hedef alacak.

Biden, Kongre'ye hitap ettiği mektubunda Çin gibi ülkelerin "ordu, istihbarat, gözetleme ve için hayati önem taşıyan hassas teknoloji ve ürünlerde" ilerleme tehdidiyle mücadele etmek için ulusal acil durum ilan ettiğini ifade etti.