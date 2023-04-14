ABD’den Çin’e, çok gizli belgelerin sızdığı yer: Bilgisayar oyunları!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 14:23

Güncelleme: 14.04.2023 - 14:23

Dünyayı sarsan askeri istihbarat sızıntısının arkasındaki ulusal hava muhafızı hakkında yeni bilgiler açığa çıktı. Yetkililerin sızıntıda ulaştıkları son nokta, 21 yaşındaki Teixiera’nın arkadaşlarıyla birlikte kullandığı “Thug Shake Central” isimli Discord kanalı oldu. Yaklaşık 20 kişinin üye olduğu kanalda genellikle sağ-muhafazakar içerikler paylaşılıyor, oyunlarla ilgili sohbetler yapılıyordu. İddiaya göre, Teixeira da "muhafazakar ve savaş karşıtı bir Hristiyandı."

Teixeira’nın belgeleri paylaşma sebebinin savaş oyunları oynayan arkadaşlarına savaşın gerçeklerini göstermek olduğu bildirildi. Gizli belgelerin kamuoyuna sızması ise aylar sonra oldu. Thug Shake Central kanalının üyelerinden biri olan 17 yaşındaki Lucas, belgeleri Minecraft isimli bir bilgisayar oyununa ait başka bir Discord kanalına taşıdı, belgeler oradan da 4Chan’e düştü ve internetin dört bir tarafına yayıldı.

İddiaya göre, Rus kaynaklar sızıntılardan bu noktada haberdar olmuş ve görüntüler üzerinde oynayarak belgelerde Ukrayna ve Rus kuvvetlerine ilişkin savaş kayıpları sayılarını değiştirmişlerdi.

SIZINTILARIN SIFIR NOKTASI: WAR THUNDER

Askeri istihbarat sızıntısı dendiğinde akla “War Thunder” bilgisayar oyunu geliyor. War Thunder, gerçekçi tank, gemi ve uçakların kullanıldığı bir savaş oyunu. Oyunun özellikle eski askerler arasında popüler olduğu biliniyor. İşte bu oyun bir çok askeri istihbarat sızıntısına ev sahipliği yaptı.

Oyundaki araçların gerçekçiliğini sorgulayan bazı oyuncular, oyun yapımcılarıyla tartışmaya girdiler. Argümanlarını desteklemek için araçlarla ilgili çok gizli dokümanları forum sitesinde paylaşan oyuncuların paylaşımları hızlı bir şekilde yöneticiler tarafından silinse de kamuoyuna yayılması uzun sürmedi. Pentagon, sitede paylaşılan sızıntıların gerçek olduğunu doğruladı.

Bu şekilde farklı tartışmalarda tam 6 kez çok gizli belgeler sızmış oldu. Şu ana kadar iki Challenger tipi İngiliz tankı, bir Eurocopter Tiger saldırı helikopteri, 1 Leclerc Fransız tankı ve bir DTC10-25 tank mühimmatı ile ilgili bilgiler War Thunder forumlarından internete yayıldı. Tüm bu sızıntılar ise son 2 yıl içinde gerçekleşti.

War Thunder’ın yapımcı şirketi Gaijin Entertainment, merkezi Kıbrıs’ta olmasına rağmen Moskova’da kurulan bir şirket; geçtiğimiz yıllarda çeşitli askeri etkinliklerde Rus Savunma Bakanlığıyla ortaklıklara imza attı.