CIA Direktörü Burns: Sızdırılan gizli belgeler, çok talihsiz ve çok ciddi bir durum

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:30

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:30

CIA Direktörü William Burns, Baker Enstitüsü düşünce kuruluşunda düzenlenen bir panelde konuştu.

William Burns, Rusya ve Çin arasındaki mevcut işbirliğinin "yakın" olduğunu söyleyerek, "Çin ve Rusya arasındaki işbirliğinin güçlü olduğuna inanıyorum. Xi Jinping'in birkaç hafta önce Moskova'ya yaptığı ziyaret de ilişkinin bu niteliğinin altını çiziyor" dedi.

Burns, ABD'nin son istihbarat raporlarına göre Pekin'in, Rusya'nın ihtiyaç duyduğu iddia edilen silah ve mühimmatı Moskova'ya tedarik etmeye henüz karar vermediğini dile getirdi.

Burns, "Başkan Joe Biden ve bir dizi Avrupalı lider, bu tür bir tedarik durumunda Çin'in başına gelebilecek sonuçlar hakkında kamuoyu önünde konuştular" diye konuştu.

Burns ayrıca, Çin'in Rusya'ya silah göndermeye yönelik olası girişimlerinin Pekin'in savaşta arabuluculuk rolü oynama şansını ortadan kaldıracağını kaydetti.

"GİZLİ BELGELER"

William Burns, Pentagon'a ait Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili "gizli" belgelerin medyaya sızmasını "çok talihsiz" bulduğunu belirterek, ABD'nin durumu çok ciddiye aldığını söyledi.

Burns, "Çok talihsiz bir gizli belge sızıntısından bahsediyoruz, ki bu kesinlikle her şey kadar ciddi... ABD hükümeti bunu çok ciddiye alıyor. Pentagon ve Adalet Bakanlığı ne olduğunu ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı" dedi.