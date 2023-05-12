ABD'den Esad karşıtı yasa tasarısı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:55

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:03

ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçi siyasetçiler, ABD hükümetinin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile ilişki kurmasını engelleyecek ve Suriye hükümetine uygulanan yaptırımların sıkılaştırmasını sağlayacak bir yasa tasarısı hazırladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, tasarının, Esad ile ilişkileri normalleştiren ülkeler için de uyarı niteliği taşıdığı düşünülüyor.

YASA KAPSAMI GENİŞLİYOR

Tasarı, ABD hükümetinin Esad ve Esad liderliğindeki Suriye hükümetini tanımasını ve onlarla ilişki kurmasını engelleyecek maddeler içeriyor ve aynı zamanda Esad ve Suriye hükümetine yaptırım yasasının kapsamını genişletiyor.

2011 yılında başlayan iç savaşta Esad karşıtı muhalifleri desteklemiş olan Arap ülkeleri birkaç gün önce bölgesel birliklerine Suriye'yi tekrar kabul etme kararı almışlardı. Esad yönetimi her ne kadar iç savaşın ilk yıllarında ülkenin büyük bölümünde kontrolü kaybetmiş olsa da Rusya ve İran'ın desteğini aldıktan sonra kontrolü geri kazandı.

Yasa tasarısının hazırlanmasında rol alan ABD Kongresi'nin üst düzeydeki bir yetkilisi, tasarının Türkiye ve Arap ülkeleri için uyarı niteliğini taşıdığını, bu ülkelerin Esad hükümetiyle ilişkilerini geliştirirlerse bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Yetkili, "Suriye'nin Arap Ligi'ne tekrar kabulü (Kongre) üyelerini çok kızdırdı ve hızla bir tepki vermeleri gerektiğini açıkça ortaya koydu" dedi. Yetkili ayrıca tasarının hazırlanması esnasında dışişleri bakanlığına danışıldığını ifade etti.

TÜRKİYE DE KAPSAMA DAHİL

Tasarının kabul edilmesi halinde ABD dışişleri bakanı, Kongre adına Esad'la ilişkilerin normalleştirilmesini engelleyecek bir plan oluşturmak zorunda olacak. Bu kapsamda beş yıl süreyle izlenecek diplomatik ilişkiler arasında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır başta olmak üzere çeşitli ülkelerin Suriye ile kuracağı ilişkiler bulunuyor.

Tasarıya göre Türkiye, BAE, Mısır ve diğer ülkelerden Suriye'nin Esad kontrolündeki bölgelerine yapılan 50 bin doları aşan bağışların denetlenmesi gerekecek.

Tasarı ayrıca Suriye Arap Hava Yolları ve Cham Wings Hava Yolunun uçaklarının inmesine izin veren havalimanlarına yaptırım uygulanabilmesinin de önünü açacak.

ABD dışişleri bakanlığı, düzenlediği olağan basın toplantısında konu hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.