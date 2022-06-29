ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'nin filosunu yenilemesini destekliyoruz

29 Haziran 2022 Çarşamba, 19:18

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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediklerini açıkladı.

Madrid'deki NATO zirvesinde konuşan Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Wallender, Türkiye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesinin NATO'nun savunmasına da katkı sunacağını söyledi:

"ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunu modernize etmesini destekliyor.

"Çünkü bu NATO'nun güvenliğine ve böylece Amerikan güvenliğine katkı sağlayacaktır.

"Bu planlar gerekli onay mekanizmalarından geçmeye devam ediyor."

Türkiye Kasım ayında ABD'den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizayon kiti almak için başvuruda bulunmuştu.

Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine bir mektup yazarak bu satışa onay verilmesinin ABD'nin çıkarına olacağını vurgulamıştı.

Wallander'ın açıklaması Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinden sonra geldi.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ABD'den F-16 alımının da pazarlığın bir parçası haline geldiği iddia edilmiş, Reuters ve AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi ise "ABD Türkiye'ye hiçbir şey teklif etmedi, Türkiye de ABD'den hiçbir şey talep etmedi" demişti.

Türkiye'nin ortaklaşa üretmeyi planladığı F-35 projesinden, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle çıkarılması, Ankara'yı hava savunmasında yeni arayışlara yönlendirmişti.