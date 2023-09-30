ABD'den gerginliği azaltma çağrısı: Sırbistan yükümlülüklerini yerine getirmeli

Yayınlanma: 30.09.2023 - 07:58

Güncelleme: 30.09.2023 - 07:58

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Blinken, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından acilen gerginliği azaltma adımlarının atılması gerektiğini vurguladı.

Suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizen Blinken, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EULEX) olayla baş etme yöntemini takdirle karşıladığını ifade etti.

Blinken, KFOR'un bölgedeki mevcudiyetinin güçlendirilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Sırbistan acilen gerginliği azaltmalı ve AB öncülüğündeki diyalog çerçevesinde normalleşme anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeli" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.