ABD'den Güney Kore'ye helikopter satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore'ye yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde Apache helikopteri ve ilgili ekipmanın satışına onay verdiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:12
ABD'den Güney Kore'ye helikopter satışına onay
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Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore'ye 3,5 milyar dolarlık 36 "AH-64E Apache" helikopter ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği bildirilen açıklamada, helikopterlerin, Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesindeki siyasi istikrarını ve güvenliğini artırma çabalarına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan DSCA'den yapılan bir diğer açıklamada da Avustralya'ya yaklaşık 100 milyon dolara tekabül eden 350 Javeline füzesinin satışına da bakanlık tarafından onay verildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu satışla, Avustralya ordusunun "şu an ve gelecekteki tehditleri karşılama kabiliyetinin" geliştirmesinin hedeflendiği belirtildi.


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