ABD'den Hamas açıklaması: İsrail saldırısında öldürüldü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadının üç numaralı ismi Mervan İsa'nın geçen hafta İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:21
ABD'den Hamas açıklaması: İsrail saldırısında öldürüldü
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Mervan İsa, 7 Ekim'deki Hamas saldırıları ardından başlayan savaşta İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi.

Gazze'yi kontrol eden Hamas ise ölüm haberine yönelik bir açıklama yapmadı.

Sullivan, örgütün diğer liderlerininse Gazze'deki tünellerde saklandığını tahmin ettiklerini söyledi.

İsrail basını Issa'nın Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampının altında bulunan tünelleri hedef alan hava saldırısında öldürüldüğünü aktardı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı olan Issa'nın, İsrail'in en çok aradığı isimlerden olduğu biliniyordu.

Avrupa Birliği de, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının arkasındaki isimlerden olduğunu iddia ettiği İsa'yı, terör listesine eklemişti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir aydır ilk kez İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü ve İsrail ordusunun Refah'a saldırmasının bir "hata" olacağını söyledi.

Biden, Netanyahu'ya Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a düzenlenecek bir kara operasyonunun daha çok sivilin ölümüne neden olacağı ve zaten çok kötü durumda olan insani krizi daha da derinleştireceği uyarısını yaptı.

Biden'ın görüşmede, Netanyahu'dan, ABD'nin endişelerini dinlemek üzere Washington'a üst düzey bir heyet göndermesini talep ettiği de belirtildi.

Netanyahu'nun bu talebi kabul ettiği ve Refah saldırısının bu görüşme gerçekleşmeden başlamaması bekleniyor.

Refah'ta bir milyondan fazla Gazzeli sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail, Refah'a düzenlemekte ısrar ettiği kara operasyonu öncesinde bu sivillerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ya da nereye tahliye edilecekleriyle ilgili bir plan açıklamadı.


BBC Türkçe
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