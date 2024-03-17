İsrailli bakandan 'yasak' çağrısı: 'Hamas yok edilene dek'
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya İsrailli heyetin Katar’da gerçekleştirilen esir anlaşması görüşmelerine gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı sürerken, bölgede ateşkes ve esir takası anlaşması için de çalışmalar devam ediyor.
İsrail heyetinin Katar’da gerçekleştirilen görüşmelere katılması beklenirken, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’den Başbakan Binyamin Netanyahu’ya çağrı geldi.
Smotrich, Netanyahu’dan İsrailli heyetin Katar’da gerçekleştirilen görüşmelere gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu.
Smotrich, “Natanyahu, heyetin İsrail’de kalmasını ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) derhal Refah’a girmesini ve Hamas yok edilene dek askeri baskıyı artırmasını emretmelidir. Ancak bu şekilde esirlerin iadesi mümkün olacaktır” dedi.
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