ABD'den Hamas'a yeni yaptırım: Türkiye bağlantılı isimler de listede

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:57

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:57

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) 7 Ekim'den bu yana Hamas'a yönelik dördüncü yaptırım paketini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugünkü yaptırım kararlarının Hamas'ın 'çıkarlarını yurtdışında temsil eden ve maliyesini yöneten' isimleri hedef aldığı ifade edildi. Bakanlığın açıkladığı yaptırım listesinde, Türkiye bağlantılı üç isim de yer aldı.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Buna göre, yaptırım uygulanacak isimlerden ilki, Gazze'de yaşadığı ifade edilen ve 14 Mart 2021'de Hamas'ın Sahura Konseyi tarafından Gazze Şeridi Politbüro üyesi seçilen Ismail Musa Ahmad Barhum (Ismail Barhum) oldu. ABD Hazine Bakanlığı'nın listesinde, "Türkiye merkezli" Hamas Kudüs ofisi başkanı Haroun Mansour Yaqoub Nasser Al-Din de yer aldı. Açıklamada, Haroun Nasser Al-Din'in Hamas'a maddi olarak yardım ettiği, sponsor olduğu ya da mali, maddi ya da teknolojik destek sağladığı ifade edildi.

Gazete Listede, Lübnan merkezli Hamas Yurtdışı Ulusal İlişkiler Başkanı Ali Abed Al Rahman Baraka'nın (Ali Baraka) yanı sıra, Hamas'ın resmi Türkiye temsilcisi olduğu belirtilen Jihad Muhammad Shaker Yaghmour (Jihad Yaghmour) da yer aldı.

Jihad Yaghmour'un üst düzey Hamas liderleriyle heyetler organize ettiği ve bunlara katıldığı, İsrail'de kendisi hakkında asker kaçırma suçundan müebbet hapis cezası verilmiş olduğu belirtildi.

Listede ayrıca şu isimler yer aldı:

Lübnan merkezli Hamas lideri ve 2010'dan bu yana Hamas Politbüro üyesi Maher Rebhi Obeid (Maher Obeid)

(Maher Obeid) Gazze merkezli Hamas Politbüro üyesi Nizar Mohammed Awadallah (Nizar Awadallah)

(Nizar Awadallah) üst düzey Hamas yetkilisi Hassan Al-Wardian ve Türkiye merkezli Mehmet Kaya.

Bakanlık açıklamasına göre Kaya, yıllar içinde Hamas adına birden fazla para transferinde dahli olmuş ve nihayetinde Hamas için on milyonlarca dolar mali hizmet sunmuştu.