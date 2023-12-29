ABD'den 'Husilere destek' yaptırımı: Türkiye merkezli şirket de listede

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:19

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:19

ABD Hazine Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak Yemen'deki Husilerin uluslararası gemilere yönelik saldırılarına mali destek sağlayan isimler hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu. Açıklanan listede Türkiye merkezli bir şirket de yer aldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde 28 Aralık Perşembe günü yapılan açıklamada, "Bugün, Hazine Bakanlığı'nın Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Husi güçlerine ve istikrarı bozan eylemlerine İran'ın mali yardım akışını kolaylaştırmaktan sorumlu bir kişi ve üç kurumu belirledi. Bunların arasında (Yemen'in başkenti) Sana'daki Döviz Büroları Birliği Başkanı ve Yemen ile Türkiye'deki üç döviz bürosu yer aldı" ifadelerini kullandı.

Duvar'ın aktardığına göre, açıklamada, bu kişilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu ifade edilen ve 2021 yılından bu yana ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Said El Cemal adlı bir kişinin talimatıyla Husilere milyonlarca doların aktarılmasını sağladığı belirtildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Açıklanan yaptırım listesinde, Türkiye merkezli Al Aman Kargo İthalat İhracat Ve Nakliyat Limited Şirketi de yer aldı. Açıklamada, bu şirketin 'Husilerin İranlı finansörleri tarafından grubun Yemen'deki şirketlerine gönderilen para için bir ara nokta olarak' faaliyet gösterdiği savunuldu.

Buna göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu - Kudüs Gücü, Yemen'e iletilmek üzere Al Aman'a milyonlarca dolar iletmiş, bu para ise nihayetinde Nabco Money Exchange and Remittance Co. isimli şirkete gönderilmişti. Nabco şirketinin ABD tarafından yaptırım uygulanan Al-Hadha Exchange Co.'nun devamı olduğu ifade edildi.

Al Aman ve Nabil Ali Ahmed Al-Hadha'nın idaresindeki Nabco'nun yanı sıra, aynı zamanda Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Döviz Büroları Birliği'nin başkanı olan Nabil Al-Hadha ve Husilerin yönetiminde olduğu ifade edilen Al Rawda Döviz ve Para Transferi Şirketi de yaptırım kapsamına alındı. Açıklamada, Nabco'nun Yemen'e giden ve Yemen'den gelen fonların transferi için bir 'mali aracı' rolü üstlendiği ve bu şekilde İran Devrim Muhafızları Ordusu - Kudüs Gücü'nden milyonlarca dolar aldığı ifade edildi.

Buna göre, Nabil Al-Hadha'nın Türkiye'deki hesaplarından da benzer şekilde milyonlarca doların geçişi sağlanmıştı. Hazine Bakanlığı, bu paranın daha sonra Yemen merkezli Husi şirketi Al Rawda tarafından Yemen riyaline çevrildiğini belirtti.